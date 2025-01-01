images
Benro B-0 штативная шаровая голова для тяжелых фотокамер

Benro B-0 штативная шаровая голова для тяжелых фотокамер

Benro
Артикул: NVF-1985

Benro B-0 – штативная голова с регулятором демпфирующего усилия и нанесенной шкалой для работы с тяжелыми профессиональными фотокамерами весом до 8 кг. Имеет универсальную быстросъемную площадку, а также ручку для независимого управления панорамированием. Вся конструкция размещена в крепком черном корпусе из анодированного алюминия. Голова оснащена быстросъемной площадкой для оперативного крепления.

Описание

Характеристики:

  • максимальная нагрузка, кг – 8
  • высота, мм – 75
  • наклон, град. –  -45/+90
  • регулятор усилия – есть
  • поворот в горизонтальной плоскости, град. – 360
  • уровень – нет
  • диаметр резьбы под камеру – 1/4"
  • диаметр резьбы под штатив – 3/8"
  • вес, кг – 0,21

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Kupo KCP-220B 20” extension grip arm black удлинительный кронштейн черного цвета
Арт. OLE-1443
Kupo KCP-220B 20” extension grip arm black удлинительный кронштейн черного цвета
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

KUPO 20” extension grip arm black – удлинительный кронштейн.

Изготовлен из алюминиевого сплава. Используется для установки на студийные стойки. Длина, мм – 500. Цвет – черный. Вес - 1.1 кг. Максимальная нагрузка - 6 кг.

4 460 ₽
В корзину
Cullmann гибридная шаровая голова CONCEPT ONE OH4.5V
Арт. OLE-0641
Cullmann гибридная шаровая голова CONCEPT ONE OH4.5V
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Cullmann CONCEPT ONE OH4.5V – гибридная шаровая головка из алюминиевого сплава для фото- и видеокамер весом до 7 кг. Комплектуется быстросъемной площадкой Arca-типа для облегчения крепления камеры. При съемке видео шар фиксируется так, что нужно будет только наклонить его к задней оси и поворачивать на 360 градусов. 

15 780 ₽
В корзину
Kupo KCP270B Convi Clamp Griphead держатель
Арт. NVF-9448
Kupo KCP270B Convi Clamp Griphead держатель
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

Kupo KCP270B Convi Clamp Griphead - крепежная голова Grip Head под шестигранный стержень Hex Stud.

Предназначена для установки на восьмигранный штифт, разработанный специально для зажима Convi Clamp.

Внимание! Голова не устанавливается на крепежное отверстие Вaby receiver 5/8''.

6 770 ₽
В корзину
Kupo KS078 BABY PIN WITH 3/8&quot;-16 MALE THREADED BOLT адаптер палец
Арт. NVF-9535
Kupo KS078 BABY PIN WITH 3/8"-16 MALE THREADED BOLT адаптер палец
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Kupo KS078 BABY PIN WITH 3/8"-16 MALE THREADED BOLT - штифт-адаптер с 5/8" на 3/8".

Штифт Вaby stud длиной 3,5 дюйма, имеет с одной стороны диаметр 5/8”, а с другой наружную резьбу 3/8", для завинчивания в крепежное резьбовое отверстие на голове Gobo head или зажиме Convi clamp.

780 ₽
В корзину

Видео

Эдвард Кертис
Эдвард Кертис
Денис Регги - основоположник репортажного направления в свадебной фотографии
Денис Регги - основоположник репортажного направления в свадебной фотографии
Кольцевой софтбокс Fotokvant SBK-45
Кольцевой софтбокс Fotokvant SBK-45
Как снимать лав-стори. Советы профессионального фотографа
Как снимать лав-стори. Советы профессионального фотографа
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера