Benro B-0 штативная шаровая голова для тяжелых фотокамер

KUPO 20” extension grip arm black – удлинительный кронштейн.
Изготовлен из алюминиевого сплава. Используется для установки на студийные стойки. Длина, мм – 500. Цвет – черный. Вес - 1.1 кг. Максимальная нагрузка - 6 кг.
Benro B-0 – штативная голова с регулятором демпфирующего усилия и нанесенной шкалой для работы с тяжелыми профессиональными фотокамерами весом до 8 кг. Имеет универсальную быстросъемную площадку, а также ручку для независимого управления панорамированием. Вся конструкция размещена в крепком черном корпусе из анодированного алюминия. Голова оснащена быстросъемной площадкой для оперативного крепления.
Характеристики:
Cullmann CONCEPT ONE OH4.5V – гибридная шаровая головка из алюминиевого сплава для фото- и видеокамер весом до 7 кг. Комплектуется быстросъемной площадкой Arca-типа для облегчения крепления камеры. При съемке видео шар фиксируется так, что нужно будет только наклонить его к задней оси и поворачивать на 360 градусов.
Kupo KCP270B Convi Clamp Griphead - крепежная голова Grip Head под шестигранный стержень Hex Stud.
Предназначена для установки на восьмигранный штифт, разработанный специально для зажима Convi Clamp.
Внимание! Голова не устанавливается на крепежное отверстие Вaby receiver 5/8''.
Kupo KS078 BABY PIN WITH 3/8"-16 MALE THREADED BOLT - штифт-адаптер с 5/8" на 3/8".
Штифт Вaby stud длиной 3,5 дюйма, имеет с одной стороны диаметр 5/8”, а с другой наружную резьбу 3/8", для завинчивания в крепежное резьбовое отверстие на голове Gobo head или зажиме Convi clamp.
Wansen
