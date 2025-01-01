GreenBean Base 75 адаптер штативный с быстросъемной площадкой

Описание

Предназначен для создания посадочного места типа быстросъемная площадка на риге, слайдере, обычной штативной голове, носимых стабилизаторах камер, кронштейнах (типа GB-DV01). Имеет два пузырьковых уровня для выставления камеры по линии горизонта. Адаптер состоит из базы и подвижной площадки. База имеет пять резьбовых отверстий 1/4 дюйма и одно отверстие 3/8 дюйма для крепления к несущей опоре.

На подвижной площадке имеется паз длиной 45 мм для перемещения винта камеры (винт сменный 1/4–3/8 дюйма в комплекте, заменяется после снятия резиновой заглушки в конце паза). В отпущенном положении площадка может передвигаться по базе в пределах 55 мм, нужное положение фиксируется удобным зажимным винтом. Красная кнопка-предохранитель предназначена для предотвращения случайного падения камеры с площадкой при отпущенном зажимном винте.

Характеристики: