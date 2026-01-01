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FLM QRP-20 площадка
FLM QRP-20 площадка
FLM QRP-20 площадка

FLM QRP-20 площадка

FLM
Артикул: DAN-6316

Быстросъемная площадка FLM QRP-20.

Быстросъемная площадка служит быстрого и безопасного монтажа и демонтажа оборудования на штативы и моноподы. Имеет антискользящее пробковое покрытие. Для крепления камеры предусмотрен винт 1/4". Совместима с быстросъемными базами QRB-40, QRB-50, QRB-70, SRB-40 и SRB-60.

Описание

FLM QRP-20 площадка

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