FLM QRP-20 площадка

Адаптер-переходник Fotokvant FLH-50 с 3/8" на 1/4".
Адаптер-переходник для установки студийных аксессуаров, служит для перехода с резьбы 3/8 дюйма (мама) на 1/4 дюйма (папа). Материал - алюминий.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Быстросъемная площадка FLM QRP-20.
Быстросъемная площадка служит быстрого и безопасного монтажа и демонтажа оборудования на штативы и моноподы. Имеет антискользящее пробковое покрытие. Для крепления камеры предусмотрен винт 1/4". Совместима с быстросъемными базами QRB-40, QRB-50, QRB-70, SRB-40 и SRB-60.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Адаптер-переходник Fotokvant FLH-50 с 3/8" на 1/4".
Адаптер-переходник для установки студийных аксессуаров, служит для перехода с резьбы 3/8 дюйма (мама) на 1/4 дюйма (папа). Материал - алюминий.
Быстросъемная площадка QZSD Q26 для штативов Q111.
Быстросъемная площадка предназначена для оперативной замены оборудования на штативе, обеспечивает высокую скорость и удобство монтажа и демонтажа, а также гарантирует надежную фиксацию оборудования. Размер 45мм х 45мм х 10мм
Raylab RL-ST03B - универсальный держатель для смартфона, имеет монтажное отверстие 1/4'' для установки на штатив или селфи-палку. Вес — 72,5 грамм.
Держатель совместим с любым смартфоном размером от 5,8 до 10,5 см.
Конструктивно имеется возможность разворота держателя на 360 градусов.
Цвет - черный. Материал - АВС-пластик.