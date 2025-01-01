Falcon Eyes ST-015 штатив-струбцина

Арт. VBR-137

до конца распродажи 11 дн

Falcon Eyes UR-32S – фотозонт, с помощью которого фотограф обеспечивает высокий уровень контрастности изображения.

Диаметр купола 81 см. Зонт может быть использован не только в фотографии, но и при видеосъемке с галогенными осветителями. Фотозонт легко складывается и не занимает много места при транспортировке. Вес - 280 г.