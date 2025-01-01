images
Falcon Eyes ST-015 штатив-струбцина
Falcon Eyes ST-015 штатив-струбцина
Falcon Eyes ST-015 штатив-струбцина

Falcon Eyes ST-015 штатив-струбцина

Falcon Eyes
Артикул: VBR-593

Falcon Eyes ST-015 – универсальное устройство для крепления компактных камер весом до 0,3 кг к различным элементам конструкций (трубам, перекладинам, перилам, полкам и т.п.)

В штативе предусмотрены откидные ножки для установки на горизонтальную поверхность. В рабочем положении ножки фиксируются стопорным механизмом. Двухсекционная шаровая голова позволяет устанавливать камеру под любым углом.

Описание

Характеристики:

  • допустимая нагрузка, кг – до 0,3
  • размер в сложенном состоянии, мм – 130х75х30
  • высота штатива на горизонтальной поверхности, мм – 190
  • ширина зажима для плоской поверхности – от 7 мм до 50 мм
  • ширина зажима для трубы – от 14 мм до 50 мм
  • голова – шаровая, пластик, 22 мм
  • посадочный винт для камеры – 1/4"
  • вес, кг – 0,125

