Falcon Eyes ST-015 штатив-струбцина

Зажим Falcon Eyes CL-35S с поворотной головкой.
Используется при сборке конструкций для установки осветительных приборов и систем. Также используется для установки на трубы легких камер. Резьба на головке 1/4". Вес - 300 грамм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes ST-015 – универсальное устройство для крепления компактных камер весом до 0,3 кг к различным элементам конструкций (трубам, перекладинам, перилам, полкам
В штативе предусмотрены откидные ножки для установки на горизонтальную поверхность. В рабочем положении ножки фиксируются стопорным механизмом. Двухсекционная шаровая голова позволяет устанавливать камеру под любым углом.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Зажим Falcon Eyes CL-35S с поворотной головкой.
Используется при сборке конструкций для установки осветительных приборов и систем. Также используется для установки на трубы легких камер. Резьба на головке 1/4". Вес - 300 грамм.
Falcon Eyes UR-32S – фотозонт, с помощью которого фотограф обеспечивает высокий уровень контрастности изображения.
Диаметр купола 81 см. Зонт может быть использован не только в фотографии, но и при видеосъемке с галогенными осветителями. Фотозонт легко складывается и не занимает много места при транспортировке. Вес - 280 г.
Зажим для установки студийного оборудования на трубы (стойки, распорки и т.п.)
FST LS-805 – студийная стойка для установки осветительных приборов со стандартным креплением диаметром 5/8".
Максимальная нагрузка - 4 кг, максимальная высота - 244 см, минимальная высота - 106,5 см. Вес стойки - 1,6 кг. Для удобства хранения и переноски комплектуется чехлом.
Fotokvant NVF-7811 – многофункциональный зажим для студийного оборудования.
Имеет два резьбовых отверстия 1/4" и одно 3/8". Изготовлен из алюминия, ПВХ и нержавеющей стали. Максимальная нагрузка, кг – 2,5. Рабочий диапазон зажима, мм – от 3 до 45. Вес - 0,15 кг.
Falcon Eyes PBK-50AB-3LED - комплект куб и с тремя светодиодными осветителями для макросъемки.
В комплект включено также четыре фона, фотобокс размером 50х50х50 см и мини-штатив для камеры. Поставляется упакованным в удобный кейс. Вес - 4,0 кг.
Работай с цветом без бликов
Wansen