Falcon Eyes RF-604R радиосинхронизатор приемник

Falcon Eyes RF-604R радиосинхронизатор приемник

Falcon Eyes
Артикул: VBR-445

Falcon Eyes RF-604R – радиосинхронизатор предназначен для обеспечения беспроводной синхронизации студийных вспышек.

RF-604R является приемником, работающем на частоте 315 Гц и подключается непосредственно к вспышке. Подходит как для профессиональной работы, так и для фотографов-любителей.

Описание

Falcon Eyes RF-604R радиосинхронизатор приемник

