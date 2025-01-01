Falcon Eyes RF-604R радиосинхронизатор приемник

Артикул: VBR-445

Falcon Eyes RF-604R – радиосинхронизатор предназначен для обеспечения беспроводной синхронизации студийных вспышек.

RF-604R является приемником, работающем на частоте 315 Гц и подключается непосредственно к вспышке. Подходит как для профессиональной работы, так и для фотографов-любителей.