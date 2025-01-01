Falcon Eyes RF-604R радиосинхронизатор приемник

Сотовая решетка Grifon Softbox Grid 6090 предназначена для софтбокса Grifon SBQ-6090 60х90 см.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes RF-604R – радиосинхронизатор предназначен для обеспечения беспроводной синхронизации студийных вспышек.
RF-604R является приемником, работающем на частоте 315 Гц и подключается непосредственно к вспышке. Подходит как для профессиональной работы, так и для фотографов-любителей.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Сотовая решетка Grifon Softbox Grid 6090 предназначена для софтбокса Grifon SBQ-6090 60х90 см.
Falcon Eyes B-4W – система подъема фона. Предназначена для установки на стену или потолок. Возможно компактное хранение и быстрая смена нескольких фонов (до 4 шт).
Grifon SB-30120 – софтбокс стрип размером 30х120 см.
Вес - 1,3 кг.
Jinbei 60 x130 Small Photographic Table – стол для предметной съемки размером 60×130 см с пластиковым покрытием выдерживающим нагрузку до 5 кг.
Fotokvant SB-30120BW – софтбокс размером 30х120 см с адаптером Bowens. Легкий прямоугольный стрипбокс для предметной или портретной съемки. Устанавливается на студийный осветитель для получения мягкого светового потока.
Работай с цветом без бликов
Wansen