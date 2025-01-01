Grifon RTR-04 дополнительный приемник для радиосинхронизатора

Grifon ARS-3715 Arsenal – штатив, предназначенный для установки видеокамеры или фотокамеры, максимальная высота – 1470 мм.
Grifon RTR-04 – дополнительный приемник для комплектов RT-04, предназначен для синхронизации фотокамеры с накамерными вспышками. Питание осуществляется от батарей 1,5 В типа АА. Дистанция срабатывания – до 10 м.
Grifon SB-40180 – софтбокс (стрипбокс) для импульсных и галогенных приборов.
Может использоваться с моноблоками и галогенными лампами, имеющими постоянный (пилотный) свет до 300 Вт. Размер 40х180 см. Байонет Bowens. Вес - 2,0 кг.
Grifon SSA-HC – четыре цветных фильтра в комплекте с сотовой насадкой предназначены для получения более жесткого и узконаправленного света или изменения на более яркий цветовой оттенок изображения. Подходит для вспышек Falcon Eyes серии SS, вспышек Raylab серии RP и вспышек Grifon.
Grifon SSA-SR15 рефлектор 15 см.
Grifon SSA-SR15 – стандартный рефлектор для импульсных ведомых вспышек с посадочным кольцом 95–100 мм. Выходной диаметр – 150 мм. Байонет SSA, 100 мм.
Grifon RT-16 – комплект предназначен для синхронизации фотоаппарата и студийных вспышек.
Передатчик устанавливается с помощью крепления на горячий башмак фотокамеры. Приемник со вспышкой соединяется через штекер. По 4 каналам из 16 модель совместима с RT-04, которые продавались ранее. Возможно применение дополнительного приемника радиосигнала (приобретаются отдельно).
Falcon Eyes SN-10 – насадка для установки различных модификаторов света с байонетом Bowens на осветители серии SS с посадочным диаметром до 97 мм.
Тканевый студийный фон Grifon - пятнистый темно-сиреневый.
Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.