Fujimi FJRTJ-03 радиосинхронизатор 16 каналов с креплением для зонта

Fujimi
Артикул: NVF-5764

Fujimi FJRTJ-03 – 16-канальный беспроводной синхронизатор с креплением для зонта для вспышек. Имеет ступенчатую фиксацию угла наклона.

 

Описание

Характеристики:

  • питание – 23А (передатчик), CR2 (приёмник)
  • дальность, м – >30
  • каналы – 16
  • частота, МГц – 433
  • выдержка синхронизации, сек – 1/200

