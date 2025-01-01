Fujimi FJRTJ-03 радиосинхронизатор 16 каналов с креплением для зонта

Grifon R-80 SW – двухсторонний отражатель серебряный/белый на пружине. Диаметр диска 80 см. В сложенном состоянии диаметр 32 см.
Для хранения и транспортировки упакован в удобный прочный чехол.
Fujimi FJRTJ-03 – 16-канальный беспроводной синхронизатор с креплением для зонта для вспышек. Имеет ступенчатую фиксацию угла наклона.
Характеристики:
