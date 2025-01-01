Falcon Eyes DCS-2 светосинхронизатор с разъемом горячий башмак

Характеристики:

максимальная дистанция покрытия (для вспышек c ведущим числом 6 и освещенности менее 100 лк)

Пять различных методов синхронизации (выбираются специальной кнопкой, обозначаются световыми индикаторами):

мгновенная синхронизация. При срабатывании встроенной в камеру вспышки происходит мгновенный пуск вспышки;

синхронизация с задержкой 50 мкс. При срабатывании встроенной в камеру вспышки, на ведомую вспышку в этом режиме не будет подаваться воздействие в течение 50 мкс. Через 50 мкс ведомая вспышка будет приведена в действие вспышкой камеры;

срабатывание по 2 вспышке. В этом случае вспышка будет приведена в действие после получения второго импульса от встроенной во вспышку камеры;

срабатывание по 3 вспышке. В этом случае вспышка будет приведена в действие после получения третьего импульса от встроенной во вспышку камеры;