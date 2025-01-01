Falcon Eyes DCS-2 светосинхронизатор с разъемом горячий башмак

Grifon SBQ-40180 – софтбокс (стрипбокс) жаропрочный для импульсных и галогенных приборов.
Может использоваться с моноблоками и галогенными лампами, имеющими постоянный (пилотный) свет до 1000 Вт. Размер 40х180 см. Байонет Bowens. Вес - 1,55 кг.
Falcon Eyes DCS-2 – прибор предназначен для синхронизации ведомых фотовспышек со вспышками фотокамер. Данная модель имеет функцию автоматического выключения и работает от одной батареи 4LR44.
Характеристики:
Пять различных методов синхронизации (выбираются специальной кнопкой, обозначаются световыми индикаторами):
Если ведущее число внутренней вспышки камеры GN меньше 5, то DCS-2 может не сработать.
GreenBean Twist – тканевый фон хромакей двусторонний синего/зеленого цветов. Предназначен для фото- и видеосъемки, когда в последствии требуется замена фона в графическом редакторе. Фон на жестком и упругом складном каркасе может быть готов к работе за считанные секунды. Предупреждает образование складок и бликов, влияющих на цветовой тон. Диаметр в сложенном состоянии 92 см.
Grifon 17 R-1218SW – складной двухцветный отражатель с серебряной и белой поверхностями. Отражатель на пружине. После использования легко складывается и укладывается в специальный защитный чехол для хранения и транспортировки.
Размер 120х180 см. Размер в сложенном состоянии 58 см.
Grifon R5-1218 5 в 1 – отражатель с пятью поверхностями (белая, черная, серебристая, золотая и на просвет). Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. Лайт-диск удобен для транспортировки, так как в сложенном состоянии занимает очень мало места. Размер, см – 120-180.
