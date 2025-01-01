images
Falcon Eyes DCS-2 светосинхронизатор с разъемом горячий башмак

Falcon Eyes
Артикул: VBR-415

Falcon Eyes DCS-2 – прибор предназначен для синхронизации ведомых фотовспышек со вспышками фотокамер. Данная модель имеет функцию автоматического выключения и работает от одной батареи 4LR44.

Описание

Характеристики:

  • максимальная дистанция покрытия (для вспышек c ведущим числом 6 и освещенности менее 100 лк)
  • установлен синхроразъем для синхронизации с камерой/вспышкой
  • имеет функцию автоматического выключения
  • используется батарея 4LR44

Пять различных методов синхронизации (выбираются специальной кнопкой, обозначаются световыми индикаторами):

  1. мгновенная синхронизация. При срабатывании встроенной в камеру вспышки происходит мгновенный пуск вспышки;
  2. синхронизация с задержкой 50 мкс. При срабатывании встроенной в камеру вспышки, на ведомую вспышку в этом режиме не будет подаваться воздействие в течение 50 мкс. Через 50 мкс ведомая вспышка будет приведена в действие вспышкой камеры;
  3. срабатывание по 2 вспышке. В этом случае вспышка будет приведена в действие после получения второго импульса от встроенной во вспышку камеры;
  4. срабатывание по 3 вспышке. В этом случае вспышка будет приведена в действие после получения третьего импульса от встроенной во вспышку камеры;
  5. срабатывание по 4 вспышке. В этом случае вспышка будет приведена в действие после получения четвертого импульса от встроенной во вспышку камеры.

Если ведущее число внутренней вспышки камеры GN меньше 5, то DCS-2 может не сработать.

 

Комплектация

  • Светосинхронизатор DCS-2.
  • Элемент питания 4LR44.

