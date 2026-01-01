PULUZ PU5083EU складной фотобокс 80 см с подсветкой и 4 фонами
PULUZ PU5083EU складной фотобокс 80 см с подсветкой и 4 фонами
PULUZ PU5083EU складной фотобокс 80 см с подсветкой и 4 фонами
PULUZ PU5083EU складной фотобокс 80 см с подсветкой и 4 фонами
PULUZ PU5083EU складной фотобокс 80 см с подсветкой и 4 фонами
PULUZ PU5083EU складной фотобокс 80 см с подсветкой и 4 фонами
PULUZ PU5083EU складной фотобокс 80 см с подсветкой и 4 фонами

PULUZ PU5083EU складной фотобокс 80 см с подсветкой и 4 фонами

PULUZ
Артикул: OLE-4786

Фотобокс (лайт-куб) размером 80х80х80 см для предметной съемки с 3 светодиодными панелями. У фотобокса есть люк для съёмки сверху, поэтому можно снимать объекты как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. В комплекте 4 сменных фонов (белый, черный, зеленый и оранжевый из влагостойкого ПВХ). Освещение светодиодное, каждая панель мощностью 30 Вт, цветовая температура 5500К. 

Описание

Панели можно легко перемещать, например, сдвигать в одну сторону для создания направленного освещения с переходом в тень. Уровень освещённости регулируется встроенным в сетевой адаптер диммером. Благодаря этому можно плавно изменять яркость света, создавая нужное освещение для различных задач.

Характеристики:

  • Общее количество светодиодов 234 шт.
  • Мощность 3*30 Вт
  • Цветовая температура 5500 К
  • Питание: 110~240В
  • Размер в разложенном виде 80 х 80 х 80 см

Комплектация

  • Фотобокс
  • 3 светодиодных панели
  • 4 фона
  • 12 труб-перекладин
  • 8 угловых соединителей
  • Белый тканевый рассеиватель
  • Сетевой адаптер с кабелем питания
  • Сумка
  • Документация 

Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
