PGYTECH CapLock крепление на зеркало заднего вида для экшн-камеры
PGYTECH
Артикул: OLE-4485

Крепление CapLock с быстросъёмной системой предназначено для установки экшн-камеры на боковое зеркало мотоцикла или велосипеда. База крепления вращается на 360 градусов и имеет регулируемый угол наклона 180 градусов. Шаровая головка также вращается на 360 градусов и наклоняется на 35 градусов. Максимальная нагрузка 350 гр. В комплекте адаптеры на разные диаметры трубок.

Описание

Характеристики:

  • Особенности конструкции подвижная конструкция
  • Быстросъёмная площадка CapLock
  • Максимальная нагрузка 350 г
  • Материал алюминий, резина, полиамид
  • Размеры 40х40х90 мм
  • Вес 81 г



Комплектация

  • крепление
  • адаптер для экшн-камеры
  • фиксирующий винт
  • адаптер 1/4"
  • шестигранный ключ S3
  • шестигранный ключ S4
  • адаптер 6мм
  • адаптер 8 мм
  • адаптер 10 мм
  • адаптер 12 мм
  • адаптер 14 мм

10 вопросов, на которые нужно знать ответы каждому фотографу, прежде, чем начнется фотосессия
10 вопросов, на которые нужно знать ответы каждому фотографу, прежде, чем начнется фотосессия
Как сделать праздничные новогодние фотографии для семьи и друзей
Как сделать праздничные новогодние фотографии для семьи и друзей
Советы по фотокомпозиции для съемки около воды
Советы по фотокомпозиции для съемки около воды
Беспроводной микрофон для видеоблоггера. Какой выбрать, на что обратить внимание?
Беспроводной микрофон для видеоблоггера. Какой выбрать, на что обратить внимание?
