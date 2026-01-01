Godox RFT-05-26354 отражатель 5 в 1 размер 80x120 см

Артикул: DAN-2309

Комплект отражателей Godox RFT-05 5 в 1, размер - 80x120 см.

Овальный отражатель с пятью поверхностями (белая, черная, серебристая, золотая и на просвет). Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. Лайт-диск удобен для транспортировки, так как в сложенном состоянии занимает очень мало места. Размер - 80x120 см.

Конструкция состоит из пружинного стального обруча с натянутой на него полупрозрачной рассеивающей тканью и чехла на молнии со светоформирующими поверхностями. Стальной упругий каркас прошит по периметру капроновым карманом.

  • серебряный - для повышения контраста
  • золотой - для придания теплого оттенка
  • черный - для блокировки нежелательно света
  • белый - дает нейтральную цветовую температуру
  • диффузный (на просвет) - для мягкого, бестеневого освещения

С этим товаром покупают

Savage (56-12) Fashion gray фон бумажный 2,7x11 м модный серый
Savage (56-12) Fashion gray фон бумажный 2,7x11 м модный серый
Savage (56-12) Fashion gray фон бумажный 2,7x11 м модный серый
Арт. DAN-6046
Savage (56-12) Fashion gray фон бумажный 2,7x11 м модный серый
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фон бумажный Savage (56-12) Fashion grey известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна. 

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

8 690 ₽
В корзину
Godox S-R1 адаптер для магнитных аксессуаров
Godox S-R1 адаптер для магнитных аксессуаров
Арт. DAN-4201
Godox S-R1 адаптер для магнитных аксессуаров
Наличие
в наличии 1-3 шт

Адаптер Godox S-R1 для магнитных аксессуаров.

Позволяет устанавливать световые модифкаторы с круглым магнитным креплением на накамерные вспышки с прямоугольной головой. Размер головыи вспышки от 42 до 55 мм. Внимание! Адаптор не подходит для маленьких вспышек (Godox TT350, V350).

590 ₽
В корзину

Работа стедикама Golle Mini с камерой Canon 60D
Работа стедикама Golle Mini с камерой Canon 60D
Портрет на природе с искусственным светом. Бьюти софт
Портрет на природе с искусственным светом. Бьюти софт
Крепление телефона на штатив Fujimi SM-CL1
Крепление телефона на штатив Fujimi SM-CL1
Вилли Рони
Вилли Рони
