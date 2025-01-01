Falcon Eyes SBQ-40180 BW софтбокс для галогенного осветителя с сотами

Арт. DAN-3827

Струбцина Fotokvant RMU-5 с пальцем.

Металлическая струбцина со стандартным пальцем для установки оборудования, имеющего подходящее посадочное гнездо. Может закрепляться как на плоской поверхности (край стола), так и на всевозможных стойках и перекладинах. Внутренняя поверхность зажимных губок имеет уплотняющее покрытие, обеспечивающее надежную фиксацию и препятствующее повреждению поверхности на которую устанавливается струбцина. Труба - 70 мм, максимальная ровная поверхность - 60 см, минимальная - 10 мм. Вес - 0,7 кг.

