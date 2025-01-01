Falcon Eyes SBQ-40180 BW софтбокс для галогенного осветителя с сотами

Стойка Avenger 008BSU – стальная студийная стойка. Максимальная высота 216 см, максимальная нагрузка 30 кг, вес 6,4 кг, двухсекционная.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes SBQ-40180 BW – световой модификатор для студийных осветительных приборов.
Размер освещающей поверхности данной модели 40x180 см. Закрытая конструкция Falcon Eyes SBQ-40180 BW позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового потока. Материал рассеивателя: жаропрочный капрон 0,1 мм. Байонет Bowens (сменное кольцо, диаметр 145 мм). Вес - 1,0 кг.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Стойка Avenger 008BSU – стальная студийная стойка. Максимальная высота 216 см, максимальная нагрузка 30 кг, вес 6,4 кг, двухсекционная.
Manfrotto 110G – комплект усиленных колес с тормозами для стоек с диаметром ножки 22 мм.
Fotokvant AR-144-HE - переходное кольцо-адаптер Hensel 144 мм.
Предназначено для установки софтбокса на осветители с байонетом Hensel. Диаметр - 144 мм.
Струбцина Fotokvant RMU-5 с пальцем.
Металлическая струбцина со стандартным пальцем для установки оборудования, имеющего подходящее посадочное гнездо. Может закрепляться как на плоской поверхности (край стола), так и на всевозможных стойках и перекладинах. Внутренняя поверхность зажимных губок имеет уплотняющее покрытие, обеспечивающее надежную фиксацию и препятствующее повреждению поверхности на которую устанавливается струбцина. Труба - 70 мм, максимальная ровная поверхность - 60 см, минимальная - 10 мм. Вес - 0,7 кг.
Работай с цветом без бликов
Wansen