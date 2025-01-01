Falcon Eyes FEA-SB 7575 BW софтбокс для студийной вспышки

Описание

Аксессуар представляет собой отражатель, внешний и внутренний рассеиватели, несущий каркас (литой алюминиевый адаптер и сменное байонетное кольцо на Bowens). Для установки FEA-SB 7575 BW на осветительные приборы с другим байонетом необходимо использовать переходные кольца диаметром 145 мм (приобретаются отдельно).

Установленный на приборе софтбокс можно поворачивать на 360 градусов, выбранное положение фиксируется винтом на адаптере. Внешний и внутренний рассеивающие экраны изготовлены из синтетических материалов. Наконечники на упругих металлических спицах не повреждают тканевые спицедержатели софтбокса и облегчают сборку конструкции.

В комплекте чехол для хранения.