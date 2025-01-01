images
Falcon Eyes FEA-SB 7575 BW софтбокс для студийной вспышки

Falcon Eyes FEA-SB 7575 BW софтбокс для студийной вспышки

Falcon Eyes
Артикул: VBR-472

Falcon Eyes FEA-SB 7575 BW – световой модификатор для импульсных осветительных приборов.

Закрытая конструкция софтбокса позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового потока. Мягкость светотеневого рисунка обусловлена наличием рассеивающей поверхности большой площади и специально подобранной геометрией боковых отражающих плоскостей. Размер 75х75 см.  Байонет Bowens (сменное кольцо, диаметр 145 мм). Вес - 0,75 кг.

Описание

Аксессуар представляет собой отражатель, внешний и внутренний рассеиватели, несущий каркас (литой алюминиевый адаптер и сменное байонетное кольцо на Bowens). Для установки FEA-SB 7575 BW на осветительные приборы с другим байонетом необходимо использовать переходные кольца диаметром 145 мм (приобретаются отдельно).

Установленный на приборе софтбокс можно поворачивать на 360 градусов, выбранное положение фиксируется винтом на адаптере. Внешний и внутренний рассеивающие экраны изготовлены из синтетических материалов. Наконечники на упругих металлических спицах не повреждают тканевые спицедержатели софтбокса и облегчают сборку конструкции.

В комплекте чехол для хранения.

Комплектация

 

 

 

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Yongnuo RF-603II N3 радиосинхронизатор для накамерных и студийных вспышек и пульт ДУ для Nikon D7000
Yongnuo RF-603II N3 радиосинхронизатор для накамерных и студийных вспышек и пульт ДУ для Nikon D7000
Yongnuo RF-603II N3 радиосинхронизатор для накамерных и студийных вспышек и пульт ДУ для Nikon D7000
Арт. NVF-6910
Yongnuo RF-603II N3 радиосинхронизатор для накамерных и студийных вспышек и пульт ДУ для Nikon D7000
Наличие
Санкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Yongnuo RF-603II N3 – качественный радиосинхронизатор для студийных приборов и накамерных фотовспышек Nikon.

Дистанционно запускает вспышки и/или студийные моноблоки на расстоянии до 100 м. Имеет функцию радиопульта дистанционного спуска затвора фотокамеры (спусковой радиотросик).

3 200 ₽
В корзину
FST E-180 импульсная студийная вспышка с рефлектором
FST E-180 импульсная студийная вспышка с рефлектором
FST E-180 импульсная студийная вспышка с рефлектором
Арт. NVF-7698
FST E-180 импульсная студийная вспышка с рефлектором
Наличие
Санкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

FST E-180 – импульсная студийная вспышка с рефлектором мощностью 180 Дж. Подойдет как для работы в студии, так и на выезде. Диаметр рефлектора для крепления шторок или сот, см – 17,5. Модель совместима со шторками BD-04/BD-200, которые в комплект не входят и должны приобретаться отдельно. Байонет Bowens. 

6 500 ₽
В корзину
Fotokvant RFLH-05 крепление для накамерной вспышки с байонетом Bowens
Fotokvant RFLH-05 крепление для накамерной вспышки с байонетом Bowens
Fotokvant RFLH-05 крепление для накамерной вспышки с байонетом Bowens
Арт. NVF-9421
Fotokvant RFLH-05 крепление для накамерной вспышки с байонетом Bowens
Наличие
Москва: более 10 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant RFLH-05 - крепление для накамерной вспышки.

Позволяет использовать вспышку с быстрораскладными софтбоксами и любыми насадками (световыми модификаторами) с байонетом Bowens. За счет крепления накамерная вспышка может быть использована как студийная. Материал изготовления корпуса - пластик.

1 750 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes TERC-3.0 пульт-радиосинхронизатор
Falcon Eyes TERC-3.0 пульт-радиосинхронизатор
Falcon Eyes TERC-3.0 пульт-радиосинхронизатор
Арт. DAN-3446
Falcon Eyes TERC-3.0 пульт-радиосинхронизатор
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн

Пульт-радиосинхронизатор Falcon Eyes TERC-3,0.

Радиосинхронизатор для управления студийными вспышками Falcon Eyes серии TE v 3.0, дальность действия - до 100 м, скорость синхронизации - до 1/1000 с. Имеет 16 каналов, подключение к камере через горячий башмак или синхрокабель.

-15 %6 290 ₽
5 340 ₽
В корзину

Видео

Портрет на природе с искусственным светом. Бьюти софт
Портрет на природе с искусственным светом. Бьюти софт
Как сделать циклораму своими руками. Пошаговая инструкция с Эшли
Как сделать циклораму своими руками. Пошаговая инструкция с Эшли
Foldable Soft Box for Portable Flash
Foldable Soft Box for Portable Flash
Как быстро сделать прическу. Универсальное руководство для моделей и фотографов
Как быстро сделать прическу. Универсальное руководство для моделей и фотографов
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера