images
Falcon Eyes FEA-SB 6060 BW софтбокс для студийных вспышек

Falcon Eyes FEA-SB 6060 BW софтбокс для студийных вспышек

Falcon Eyes
Артикул: VBR-468

Falcon Eyes FEA-SB 6060 BW – квадробокс размером 60x60 см.

Отражающая поверхность серебристого цвета. Байонет Bowens (байонетное кольцо съемное 145 мм). Может использоваться с постоянным светом не мощнее 250 Вт. Вес - 0,7 кг.

Описание

Falcon Eyes FEA-SB 6060 BW софтбокс для студийных вспышек

Комплектация


 

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

-15 %
Falcon Eyes LSB-3JS журавль-кран со стойкой
Арт. VBR-205
Falcon Eyes LSB-3JS журавль-кран со стойкой
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн

Falcon Eyes LSB-3JS – журавль-кран с усиленной стойкой для фотооборудования.

В качестве противовеса используется мешок с песком. ;

-15 %9 890 ₽
8 400 ₽
В корзину
Grifon SN-11 алюминиевый тубус с сотами
Арт. NVF-1047
Grifon SN-11 алюминиевый тубус с сотами
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Grifon SN-11 – тубус со съемной сотовой насадкой. Предназначен для использования со студийными импульсными вспышками.

1 600 ₽
В корзину
-10 %
Grifon W-053 фон пятнистый цвета осенней листвы 2,7х5 м
Grifon W-053 фон пятнистый цвета осенней листвы 2,7х5 м
Арт. FTR-597
Grifon W-053 фон пятнистый цвета осенней листвы 2,7х5 м
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 6 ч

Тканевый фон Grifon. Материал – хлопок. Размер 2,7х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.

-10 %5 870 ₽
5 280 ₽
В корзину
Grifon TI W-096 фон пятнистый бежево-коричневый 3х5 м
Арт. NVF-1940
Grifon TI W-096 фон пятнистый бежево-коричневый 3х5 м
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Тканевый фон Grifon - пятнистый бежево-коричневый.

Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.

5 870 ₽
В корзину
Grifon TI W-103 фон пятнистый с крупными разводами коричнево-серо-белый 3х5 м
Арт. FTR-609
Grifon TI W-103 фон пятнистый с крупными разводами коричнево-серо-белый 3х5 м
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Тканевый фон Grifon - пятнистый с крупными разводами серо-белый.

Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.

5 870 ₽
В корзину
FST LS-805 стойка 106-244 см
Арт. NVF-2460
FST LS-805 стойка 106-244 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

FST LS-805 – студийная стойка для установки осветительных приборов со стандартным креплением диаметром 5/8".

Максимальная нагрузка - 4 кг, максимальная высота - 244 см, минимальная высота - 106,5 см. Вес стойки - 1,6 кг. Для удобства хранения и переноски комплектуется чехлом.

2 990 ₽
В корзину

Видео

Абидмиан Л.Сайед
Абидмиан Л.Сайед
Как стать свадебным фотографом со своим стилем
Как стать свадебным фотографом со своим стилем
Роберт Дуано
Роберт Дуано
LED-панели Fotokvant. Большой профессиональный обзор осветителей
LED-панели Fotokvant. Большой профессиональный обзор осветителей
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера