Falcon Eyes FEA-SB 6060 BW софтбокс для студийных вспышек

Falcon Eyes LSB-3JS – журавль-кран с усиленной стойкой для фотооборудования.
В качестве противовеса используется мешок с песком. ;
Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes FEA-SB 6060 BW – квадробокс размером 60x60 см.
Отражающая поверхность серебристого цвета. Байонет Bowens (байонетное кольцо съемное 145 мм). Может использоваться с постоянным светом не мощнее 250 Вт. Вес - 0,7 кг.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Falcon Eyes LSB-3JS – журавль-кран с усиленной стойкой для фотооборудования.
В качестве противовеса используется мешок с песком. ;
Grifon SN-11 – тубус со съемной сотовой насадкой. Предназначен для использования со студийными импульсными вспышками.
Тканевый фон Grifon. Материал – хлопок. Размер 2,7х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.
Тканевый фон Grifon - пятнистый бежево-коричневый.
Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.
Тканевый фон Grifon - пятнистый с крупными разводами серо-белый.
Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.
FST LS-805 – студийная стойка для установки осветительных приборов со стандартным креплением диаметром 5/8".
Максимальная нагрузка - 4 кг, максимальная высота - 244 см, минимальная высота - 106,5 см. Вес стойки - 1,6 кг. Для удобства хранения и переноски комплектуется чехлом.
Wansen
Работай с цветом без бликов