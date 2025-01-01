Falcon Eyes FEA-SB 6060 BW софтбокс для студийных вспышек

Временно нет в наличии

Отражающая поверхность серебристого цвета. Байонет Bowens (байонетное кольцо съемное 145 мм). Может использоваться с постоянным светом не мощнее 250 Вт. Вес - 0,7 кг.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter