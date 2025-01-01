Mingxing (18120) Grid Softbox Without Mask софтбокс жаропрочный с сотами 80x120 см

Описание

Специальная матовая белая ткань оказывает рассеивающий эффект и создает мягкое освещение. В отличие от зонта, софтбокс дает более равномерный светотеневой рисунок.

Софтбокс укомплектован сотовой насадкой, которая позволяет создать более направленный и в то же время мягкий свет.