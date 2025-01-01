Mingxing (18120) Grid Softbox Without Mask софтбокс жаропрочный с сотами 80x120 см

Grifon HC-550 – сотовая решетка для портретной тарелки RF-550. Толщина решетки – 10 мм. Сота представляет собой шестиугольник, длина каждой стороны которого – 4 мм. Диаметр 55 см.
Mingxing Grid Softbox Without Mask – квадробокс, с помощью которого можно создать мягкое освещение без бликов. Превосходно подойдет для создания заполняющего света при портретной и предметной съемках. Размер, см – 80х120. Адаптер Bowens. В комплекте предусмотрена сотовая насадка.
Специальная матовая белая ткань оказывает рассеивающий эффект и создает мягкое освещение. В отличие от зонта, софтбокс дает более равномерный светотеневой рисунок.
Софтбокс укомплектован сотовой насадкой, которая позволяет создать более направленный и в то же время мягкий свет.
Osram 230V, GX6,35, 300W – одноцокольная галогенная студийная лампа.
