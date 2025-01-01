images
Mingxing (18120) Grid Softbox Without Mask софтбокс жаропрочный с сотами 80x120 см

MingXing
Артикул: NVF-6788

Mingxing Grid Softbox Without Mask – квадробокс, с помощью которого можно создать мягкое освещение без бликов. Превосходно подойдет для создания заполняющего света при портретной и предметной съемках. Размер, см – 80х120. Адаптер Bowens. В комплекте предусмотрена сотовая насадка.

Описание

Специальная матовая белая ткань оказывает рассеивающий эффект и создает мягкое освещение. В отличие от зонта, софтбокс дает более равномерный светотеневой рисунок.

Софтбокс укомплектован сотовой насадкой, которая позволяет создать более направленный и в то же время мягкий свет.

Комплектация

  • Софтбокс.
  • Рассеиватель.
  • Соты.
  • Адаптер Bowens.

С этим товаром покупают

Grifon HC-550 сотовая решетка для портретной тарелки 55 см
Арт. FTR-670
Grifon HC-550 сотовая решетка для портретной тарелки 55 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon HC-550 – сотовая решетка для портретной тарелки RF-550. Толщина решетки – 10 мм. Сота представляет собой шестиугольник, длина каждой стороны которого – 4 мм. Диаметр 55 см. 

4 660 ₽
В корзину
Osram 64515 лампа 230V, GX6,35, 300W галогенная
Osram 64515 лампа 230V, GX6,35, 300W галогенная
Osram 64515 лампа 230V, GX6,35, 300W галогенная
Арт. NVF-631
Osram 64515 лампа 230V, GX6,35, 300W галогенная
Наличие
Москва: более 10 штЦентральный склад: более 10 шт

Osram 230V, GX6,35, 300W – одноцокольная галогенная студийная лампа.

2 040 ₽
В корзину

Видео

10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
Советы и хитрости по фотосъемке с дымовыми шашками
Советы и хитрости по фотосъемке с дымовыми шашками
Лучшая палка для селфи – это друг
Лучшая палка для селфи – это друг
Портретная спортивная фотосъемка, как ступень к профессиональной фотографии
Портретная спортивная фотосъемка, как ступень к профессиональной фотографии
