Falcon Eyes FEOB 8 BW октобокс быстроскладной

Световой модификатор предназначен для импульсных осветительных приборов с байонетом Bowens (мощность пилотного света не более 300 Вт). С его помощью можно получить мягкое рассеянное освещение, без теней и бликов. Широко используется в портретной фотографии, так как равномерный направленный поток света получается мягким и имитирующим естественное освещение.

Октобокс имеет запатентованную конструкцию, которая представляет собой складной каркас из нейлоновых спиц с механизмом фиксации положения, который позволяет собирать и разбирать софтбокс за несколько секунд.

Устройство включает в себя отражатель, внешний и внутренний рассеивающий экран, адаптер с байонетным креплением. Дополнительный внутренний диффузор улучшает равномерность светового потока. Установленный на приборе октобокс можно поворачивать на 360 градусов, выбранное положение фиксируется винтом на адаптере.

Для установки на осветительные приборы с другим байонетом необходимо использовать соответствующие переходные кольца, которые приобретаются отдельно. В комплекте чехол для хранения.