Aputure Fresnel X2 линза Френеля

Артикул: OLE-2718

Насадка подходит для всей серии Light Storm от Apurture и совместима с осветителями с байонетом Bowens. Позволяет превратить стандартную линзу на световом оборудовании в линзу Френеля. Имеет увеличенную в 2 раза пропускную способность. Возможно вручную регулировать угол светового потока от 12° до 40°. На линзу можно установить кашетирующие шторки Aputure Barndoors.