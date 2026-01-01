Aputure Fresnel X2 линза Френеля

Характеристики:
- Байонет Bowens
- Размеры 180 × 180 × 141 мм
- Вес 1240 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Насадка подходит для всей серии Light Storm от Apurture и совместима с осветителями с байонетом Bowens. Позволяет превратить стандартную линзу на световом оборудовании в линзу Френеля. Имеет увеличенную в 2 раза пропускную способность. Возможно вручную регулировать угол светового потока от 12° до 40°. На линзу можно установить кашетирующие шторки Aputure Barndoors.
Характеристики:
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