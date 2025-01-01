Grifon Softbox Grid сотовая решетка для софтбокса 40х180 см

Сотовая решетка Grifon Softbox Grid 75150 предназначена для софтбокса Grifon SBQ-75150 75х150 см.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сотовая решетка Grifon Softbox Grid 40180 предназначена для софтбокса Grifon SBQ-40180 40х180 см.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Сотовая решетка Grifon Softbox Grid 75150 предназначена для софтбокса Grifon SBQ-75150 75х150 см.
Соты для софтрефлектора диаметром 55 см Fotokvant GRID55.
Сотовая насадка для софтрефлектора, используется для создания направленного света. Применение данного модификатора позволяет уменьшить угол рассеивания света, при этом устраняется больше рассеянного света и появляется возможность формировать свет с большей точностью.
Дюралевая труба Fotokvant BGA-D1.3 для хранения и транспортировки фолиевых фильтров, длиной 1,35 м.
Труба предназначена для безопасной перевозки и хранения фолиевых фильтров. Позволяет обходится без дорогостоящей жесткой упаковки при пересылке транспортной компанией.
Соты Fotokvant GRID-75150 для софтбокса размером 75х150 см.
Размер ячейки 5х5 см, толщина сот - 3 см. Подходят для работы с софтбоксом Fotokvant SB-75150BW.
Стальная стойка Fotokvant LS-3050 PRO с колесами для оборудования.
Обеспечивает возможность надежной установки оборудования в студии или на выезде. Максимальная высота стойки - 305 см. Минимальная - 120 см. Изготовлена из стали. Для удобства перемещения оборудована колесами.
Наглазник для камер Canon Fotokvant Eyecup EC-II.
Наглазник повышает удобство съемки фотокамерой с использованием видоискателя, благодаря тому, что уменьшает количество света, попадающего в видоискатель, делает изображение в видоискателе более контрастным. Сторона, которая крепится к видоискателю, имеет жесткую пластиковую форму, точно соответствующую пазам на видоискателе. Резиновая окантовка не раздражает кожу лица при использовании видоискателя и позволяет фотографировать в очках.
Софтбокс Godox SB-FW80120 с сотами.
Прямоугольный софтбокс размером 80х120 см. Такая форма чаще всего используется для портретов по пояс и других подобных композиций. Предназначен для импульсных источников света с байонетом Bowens (байонетное кольцо сменное), отражающая поверхность - серебряная. В комплекте сотовая насадка.
Работай с цветом без бликов
Wansen