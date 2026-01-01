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Zhiyun C100 Standard CINEPEER осветитель
Zhiyun C100 Standard CINEPEER осветитель
Zhiyun C100 Standard CINEPEER осветитель
Zhiyun C100 Standard CINEPEER осветитель
Zhiyun C100 Standard CINEPEER осветитель
Zhiyun C100 Standard CINEPEER осветитель
Zhiyun C100 Standard CINEPEER осветитель
Zhiyun C100 Standard CINEPEER осветитель
Zhiyun C100 Standard CINEPEER осветитель
Zhiyun C100 Standard CINEPEER осветитель

Zhiyun C100 Standard CINEPEER осветитель

Zhiyun
Артикул: OLE-4665

Мощный светодиодный RGBWW-осветитель форм-стика. Мощность 100, температура цвета 2700-6500 Вт К, CRI 95+, TLCI 98+, регулировка яркости 0–100%. Освещенность 3870 люкс. 12 предустановленных световых сценариев. Осветитель оснащен 6 батарейками 4500мАч. Система охлаждения DynaVort Cooling System™. Осветитель поддерживает различные модификаторы света, включая сетки, шторки и диффузоры.

Описание

Тройная совместимость с питанием через DC, PD (приобретается отдельно) и встроенный аккумулятор позволяет использовать устройство без перерывов, даже во время зарядки. Быстрая зарядка через PD (20В/1,2А) занимает всего 3 53 минуты, что делает C100 надёжным для длительных съёмок.

CINEPEER C100 идеально подходит для решения различных задач, включая прямую трансляцию, рекламные съемки и творческие проекты. Осветитель оснащён электрическим режимом и разнообразными музыкальными световыми эффектами для создания уникальной атмосферы. 304 LED-чипа излучают яркое и насыщенное освещение: 815 люкс для красного, 1750 люкс для зелёного и 564 люкс для синего на расстоянии одного метра. Подключение через Bluetooth Mesh и управление с помощью приложения ZY Vega помогают и расширяют возможности настройки освещения.

Характеристики:

  • Мощность 100 Вт
  • 304 светодиода
  • Цветовая температура 2700-6500 К
  • RGB режим
  • Индекс цветопередачи 95+
  • TLCI 98+
  • Регулировка яркости 0–100%
  • Освещенность 3870 люкс (макс, 1 м, 5500К)
  • Активное охлаждение
  • FX-режимы Candle, CCT Breathing, CCT Cycle, CCT Flash, Faulty bulb/Bad bulb, Lightning, Paparazzi, RGB Breathing, RGB Cycle, RGB Flash, SOS, TV
  • Питание Type-C, встроенный аккумулятор, сетевой адаптер (приобретается отдельно).
  • Способ управления панелью управления на корпусе, приложение ZY Vega app
  • Дополнительные функции адресные светодиоды
  • Тип крепления: 2 гнезда 1/4"-20 с торцов корпуса
  • Размеры 361×58,7×72,5 мм
  • Вес 1337 г

Комплектация

  • осветитель
  • U-образный рассеиватель
  • чехол - рассеиватель
  • кашетирующие шторки
  • соты
  • ключи
  • сетевой адаптер
  • чехол для сетевого адаптера
  • крепление - зажим

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