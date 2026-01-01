Zhiyun C100 Standard CINEPEER осветитель

Тройная совместимость с питанием через DC, PD (приобретается отдельно) и встроенный аккумулятор позволяет использовать устройство без перерывов, даже во время зарядки. Быстрая зарядка через PD (20В/1,2А) занимает всего 3 53 минуты, что делает C100 надёжным для длительных съёмок.
CINEPEER C100 идеально подходит для решения различных задач, включая прямую трансляцию, рекламные съемки и творческие проекты. Осветитель оснащён электрическим режимом и разнообразными музыкальными световыми эффектами для создания уникальной атмосферы. 304 LED-чипа излучают яркое и насыщенное освещение: 815 люкс для красного, 1750 люкс для зелёного и 564 люкс для синего на расстоянии одного метра. Подключение через Bluetooth Mesh и управление с помощью приложения ZY Vega помогают и расширяют возможности настройки освещения.
Характеристики:
- Мощность 100 Вт
- 304 светодиода
- Цветовая температура 2700-6500 К
- RGB режим
- Индекс цветопередачи 95+
- TLCI 98+
- Регулировка яркости 0–100%
- Освещенность 3870 люкс (макс, 1 м, 5500К)
- Активное охлаждение
- FX-режимы Candle, CCT Breathing, CCT Cycle, CCT Flash, Faulty bulb/Bad bulb, Lightning, Paparazzi, RGB Breathing, RGB Cycle, RGB Flash, SOS, TV
- Питание Type-C, встроенный аккумулятор, сетевой адаптер (приобретается отдельно).
- Способ управления панелью управления на корпусе, приложение ZY Vega app
- Дополнительные функции адресные светодиоды
- Тип крепления: 2 гнезда 1/4"-20 с торцов корпуса
- Размеры 361×58,7×72,5 мм
- Вес 1337 г