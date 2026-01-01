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Aputure INFINIBAR PB12 осветитель
Aputure INFINIBAR PB12 осветитель
Aputure INFINIBAR PB12 осветитель
Aputure INFINIBAR PB12 осветитель
Aputure INFINIBAR PB12 осветитель
Aputure INFINIBAR PB12 осветитель

Aputure INFINIBAR PB12 осветитель

Aputure
Артикул: MTG-1915

Aputure INFINIBAR PB12 осветитель.

INFINIBAR - это инновационная экосистема от Aputure. Осветитель RGB мощностью 27 Вт в виде жезла. Температура 2000-1000 К. Встроенные световые эффекты. Управление через приложение.

Описание

Устройство имеет встроенный аккумулятор, ёмкости которого хватит на 80 минут работы. Подключить питание можно при помощи скоростного Type-C порта. Для работы с группой осветителей предусмотрена возможность использования специальной системы питания экосистемы INFINIBAR.

Управлять одним жезлом или целой системой можно через фирменное приложение Sidus Link со смартфона или планшета. Также, есть возможность подключения к DMX синхронизации посредством специального адаптера (приобретается отдельно) и даже CRMX.

Обладая самой высокой на рынке плотностью пикселей, INFINIBAR способен создавать полноцветные переливы и градиенты. Яркость от 100% до 0% регулируется плавно. Устройство имеет 9 готовых FX режимов и 7 особых адресных, а также вы можете сохранять до 10 собственных FX настроек и 10 музыкальных.

Характерстики:

  • Вид осветителя : жезл
  • Особенности конструкции : встроенный дисплей, магнитное крепление
  • Мощность (макс) : 27 Вт
  • Цветовая температура : 2000 — 10000
  • RGB режим : Да
  • Световой поток : 2077 лм
  • TLCI : 98
  • CRI : 96
  • CQS : 96
  • SSI : 74
  • SSI (Tungsten) : 85
  • Яркость : 593 лк
  • Угол светового потока : 120 °
  • FX режимы : Paparazzi, Fireworks, Faulty bulb, Lightning, TV, Pulsing, Fire, Party, Cop car/Police, Rainbow, Color Cycle, Color chase, Color Fade, Pixel Fire
  • Питание : встроенный аккумулятор, сетевой адаптер
  • Вход : 100 - 240 В, 50/60 Гц, 1.5A
  • Дополнительные функции : управление через приложение, DMX синхронизация, CRMX синхронизация, адресные светодиоды
  • Ёмкость аккумулятора : 8000 мАч
  • Напряжение : 7.4 В
  • Энергия аккумулятора : 59,2 Втч
  • Время работы : 80 мин
  • Время зарядки : 120 мин
  • Имеет крепление : 1/4"
  • Габариты : 1204 × 45 × 43 мм
  • Вес : 5100 г

Комплектация

  • осветитель
  • сетевой адаптер 48 Вт (3м)
  • сетевой кабель (1.5м)
  • крепление NFINIBAR Rail
  • зажим - крепление 5/8"
  • шестигранный ключ
  • кейс

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