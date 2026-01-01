Aputure INFINIBAR PB12 осветитель.

Устройство имеет встроенный аккумулятор, ёмкости которого хватит на 80 минут работы. Подключить питание можно при помощи скоростного Type-C порта. Для работы с группой осветителей предусмотрена возможность использования специальной системы питания экосистемы INFINIBAR.
Управлять одним жезлом или целой системой можно через фирменное приложение Sidus Link со смартфона или планшета. Также, есть возможность подключения к DMX синхронизации посредством специального адаптера (приобретается отдельно) и даже CRMX.
Обладая самой высокой на рынке плотностью пикселей, INFINIBAR способен создавать полноцветные переливы и градиенты. Яркость от 100% до 0% регулируется плавно. Устройство имеет 9 готовых FX режимов и 7 особых адресных, а также вы можете сохранять до 10 собственных FX настроек и 10 музыкальных.
Характерстики:
- Вид осветителя : жезл
- Особенности конструкции : встроенный дисплей, магнитное крепление
- Мощность (макс) : 27 Вт
- Цветовая температура : 2000 — 10000
- RGB режим : Да
- Световой поток : 2077 лм
- TLCI : 98
- CRI : 96
- CQS : 96
- SSI : 74
- SSI (Tungsten) : 85
- Яркость : 593 лк
- Угол светового потока : 120 °
- FX режимы : Paparazzi, Fireworks, Faulty bulb, Lightning, TV, Pulsing, Fire, Party, Cop car/Police, Rainbow, Color Cycle, Color chase, Color Fade, Pixel Fire
- Питание : встроенный аккумулятор, сетевой адаптер
- Вход : 100 - 240 В, 50/60 Гц, 1.5A
- Дополнительные функции : управление через приложение, DMX синхронизация, CRMX синхронизация, адресные светодиоды
- Ёмкость аккумулятора : 8000 мАч
- Напряжение : 7.4 В
- Энергия аккумулятора : 59,2 Втч
- Время работы : 80 мин
- Время зарядки : 120 мин
- Имеет крепление : 1/4"
- Габариты : 1204 × 45 × 43 мм
- Вес : 5100 г