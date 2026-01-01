Color FS-480 KIT кольцевая светодиодная лампа цветовая температура 3200-5500К со стойкой розовая
Артикул: DAN-2305

Кольцевая светодиодная лампа Color FS-480 розовая в комплекте с держателем для телефона.

Осветитель кольцевой на 480 светодиодов со сменной температурой 3200-5500 K, диаметром 18 дюймов.

Описание

Осветитель круглой формы мощностью 48 Вт, дает исключительно ровно и мягкое свечение, необходимое для съемки в портретном и каталожном жанре.

Питание осветителя осуществляется от сети 220 вольт или аккумулятора.

Панель состоит из 480 светодиодов, способных выдавать температуру от 3200 до 5500 К. Осветитель имеет диммерное управление яркостью и цветовой температурой.

Мощность светового потока составляет 4800 люмен.

Осветитель построен на новейших светодиодах с очень высокой отдачей (коэффициентом преобразования электроэнергии в свет - свыше 95) и с очень высоким временем жизни светодиодов.

В комплекте имеется держатель для телефона, фотоаппарата или камеры (универсальный держатель). Используя универсальное крепление для кольцевой лампы, вы можете закрепить на лампе фотоаппарат, камеру или телефон. Это позволяет вести съемку с максимальным комфортом. 

Характеристики:

  • источник освещения - 480 LED-светодиодов
  • питание - от сети или аккумулятора
  • управление - диммер
  • цветовая температура - 3200-5500K
  • яркость - 4800 Лю
  • дальность освещения - до 10 м
  • вес - 2,6 кг
  • диаметр внешний - 45 см
  • диаметр внутренний - 40 см

Комплектация

  • Световое кольцо.
  • Рассеиватель света.
  • Кабель подключения.
  • Держатель для телефона, фотоаппарата (универсальный держатель).
  • Сумка с логотипом.
  • Штатив + чехол с логотипом.

Видео

Крепление телефона на штатив Fujimi SM-CL1
Драматичный портрет. Схема света, построение подсветки
Микрофон ATR3350 (Audio-technica ) vs BY-M1 (FUJIMI) - Audio Test
Просто о том, что такое ГРИП и от чего она зависит
