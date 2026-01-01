Color FS-480 KIT кольцевая светодиодная лампа цветовая температура 3200-5500К со стойкой черная
Color
Артикул: DAN-2125

Кольцевая светодиодная лампа Color FS-480 черная.

Осветитель кольцевой на 480 светодиодов со сменной температурой 3200-5500 K, диаметром 18 дюймов.

Описание

Осветитель круглой формы мощностью 48 Вт, дает исключительно ровно и мягкое свечение, необходимое для съемки в портретном и каталожном жанре.

Питание осветителя осуществляется от сети 220 вольт или аккумулятора.

Панель состоит из 480 светодиодов, способных выдавать температуру от 3200 до 5500 К. Осветитель имеет диммерное управление яркостью и цветовой температурой.

Мощность светового потока составляет 4800 люмен.

Осветитель построен на новейших светодиодах с очень высокой отдачей (коэффициентом преобразования электроэнергии в свет - свыше 95) и с очень высоким временем жизни светодиодов.

В комплекте имеется держатель для телефона, фотоаппарата или камеры (универсальный держатель). Используя универсальное крепление для кольцевой лампы, вы можете закрепить на лампе фотоаппарат, камеру или телефон. Это позволяет вести съемку с максимальным комфортом. 

Характеристики:

  • источник освещения - 480 LED-светодиодов
  • питание - от сети или аккумулятора
  • управление - диммер
  • цветовая температура - 3200-5500K
  • яркость - 4800 Лю
  • дальность освещения - до 10 м
  • вес - 2,6 кг
  • диаметр внешний - 45 см
  • диаметр внутренний - 40 см

Комплектация

  • Световое кольцо.
  • Рассеиватель света.
  • Кабель подключения.
  • Держатель для телефона, фотоаппарата (универсальный держатель).
  • Сумка с логотипом.
  • Штатив + чехол с логотипом.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Grifon LED 550 фотобокс со светодиодным освещением
Grifon LED 550 фотобокс со светодиодным освещением
Grifon LED 550 фотобокс со светодиодным освещением
Арт. NVF-9764
Grifon LED 550 фотобокс со светодиодным освещением
Наличие
в наличии 1-3 шт

Grifon LED 550 - фотобокс со светодиодным освещением.

Фотобокс предназначен для бестеневой фотографии. В комплект входят четыре плексигласовых фона: черный, белый, оранжевый, серый.

6 940 ₽
В корзину
Хит
Grifon ARS-2000 стойка студийная 200 см
Арт. FTR-567
Grifon ARS-2000 стойка студийная 200 см
Наличие
в наличии 4-10 шт

Grifon ARS-2000 – трехколенная студийная стойка без амортизации.

Модель оснащена фиксаторами-клипсами. Цвет – черный. Максимальная высота – 200 см. Минимальная – 82 см. Длина в сложенном состоянии – 72 см. Поставляется в чехле.

1 450 ₽
В корзину
Fotokvant BN-1621 Green нетканый фон 1,6х2,1 м зеленый
Fotokvant BN-1621 Green нетканый фон 1,6х2,1 м зеленый
Fotokvant BN-1621 Green нетканый фон 1,6х2,1 м зеленый
Арт. FTR-1316
Fotokvant BN-1621 Green нетканый фон 1,6х2,1 м зеленый
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фотофон нетканый Fotokvant BN-1621. Размер 1,6х2,1 м. Цвет зеленый.

Подходит для домашней студии и студии на выезде. Полотно фотофона поставляется в рулоне, намотанном на картонную трубу, за счет которой есть возможность устанавливать его как на систему установки фонов типа ворота, так и на кронштейн. Фотофоны данной серии являются образцом качества и приятно порадуют фотографа. Ширина - 1,6 м. Длина - 2,1 м. Вес - 0,9 кг.

900 ₽
В корзину
FST ET-402 Kit комплект постоянного флуоресцентного света
Арт. NVF-1871
FST ET-402 Kit комплект постоянного флуоресцентного света
Наличие
в наличии 1-3 шт

FST ET-402 Kit – комплект постоянного света на основе флюоресцентный ламп 85 Вт, софтбоксами 50х70 см.

Предназначен для портретной съемки, предметной фотографии, а также съемки небольших видеороликов. Подходит для профессионального и любительского использования. Суммарная мощность осветителей составляет 170 Вт. Цветовая температура 5500К. Вес - 4,7 кг.

10 660 ₽
В корзину
Хит
Fotokvant R5-80 светоотражатель 5 в 1 диаметром 80 см
Арт. NVF-7450
Fotokvant R5-80 светоотражатель 5 в 1 диаметром 80 см
Наличие
более 10 шт

Fotokvant R-80 5 in1 – круглый отражатель с пятью поверхностями (белая, черная, серебристая, золотая и на просвет). Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. В сложенном виде компактен и удобен для транспортировки. Размер – 80 см.

1 280 ₽
В корзину
QZSD Q111+SM-CL1 штатив для телефона с держателем черного цвета.
QZSD Q111+SM-CL1 штатив для телефона с держателем черного цвета.
QZSD Q111+SM-CL1 штатив для телефона с держателем черного цвета.
Арт. DAN-3041
QZSD Q111+SM-CL1 штатив для телефона с держателем черного цвета.
Наличие
более 10 шт

Штатив для телефона QZSD Q111 с держателем черного цвета.

Универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере или смартфону, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. Подходит для камер, вес которых не превышает 3 кг.

3 390 ₽
В корзину

Видео

Как выбирать вспышку-2. Обзор девяти вспышек YongNuo
Как выбирать вспышку-2. Обзор девяти вспышек YongNuo
Смешанное освещение для фото- и видеосъемки
Смешанное освещение для фото- и видеосъемки
Ирвин Пенн
Ирвин Пенн
FeiyuTech AK4500 стабилизатор для видеосъемки. Обзор
FeiyuTech AK4500 стабилизатор для видеосъемки. Обзор
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера