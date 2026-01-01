Color FD-480 KIT кольцевая светодиодная лампа со стойкой черная

Осветитель круглой формы мощностью 96 Вт, дает исключительно ровно и мягкое свечение, необходимое для съемки в портретном и каталожном жанре.
Питание осветителя осуществляется от сети 220 вольт или аккумулятора.
Панель состоит из 480 светодиодов, способных выдавать температуру от 3200 до 5500 К. Осветитель имеет диммерное управление яркостью и цветовой температурой.
Мощность светового потока составляет 9600 люмен. Осветитель построен на новейших светодиодах с очень высокой отдачей (коэффициентом преобразования электроэнергии в свет - свыше 95) и с очень высоким временем жизни светодиодов.
В комплекте имеется держатель для телефона, фотоаппарата или камеры (универсальный держатель).
Характеристики:
- источник освещения - 480 LED-светодиодов
- питание - от сети или аккумулятора
- управление - диммер
- цветовая температура - 3200-5500K
- яркость - 9600 Лю
- дальность освещения - до 30 м
- вес - 3 кг
- диаметр внешний - 45 см
- диаметр внутренний - 40 см