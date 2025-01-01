Falcon Eyes DE-600BW вспышка студийная

дистанция синхронизации до 20 м

напряжение на синхроконтактах – 5 В

время перезарядки 1–3 с

Студийная вспышка Falcon Eyes DE-600BW – это современный импульсный осветитель с малым временем перезарядки, мощностью 600 Дж.

