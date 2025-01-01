images
Falcon Eyes DE-600BW вспышка студийная

Falcon Eyes
Артикул: VBR-095

Студийная вспышка Falcon Eyes DE-600BW – это современный импульсный осветитель с малым временем перезарядки, мощностью 600 Дж.

Благодаря популярному байонету Bowens к вспышке подойдет большинство световых модификаторов.

Описание

Харакетристики:

  • максимальная мощность – 600 Дж
  • время перезарядки 1–3 с
  • диапазон регулировки мощности 1/16–1/1
  • регулировка мощности – аналоговая
  • пилотный свет – 250 Вт
  • цветовая температура 5300–5600 К
  • длительност импульса 1/1200–1/600 с
  • способ синхронизации световая ловушка/синхрокабель
  • напряжение на синхроконтактах – 5 В
  • дистанция синхронизации до 20 м
  • байонет Bowens
  • питание 180–220B 50Гц/100–120В 60Гц
  • предохранитель 6,3 А

Параметры:

  • эргономичный дизайн, алюминиевый корпус
  • система защиты от перегрева
  • интеллектуальная система охлаждения вентилятором
  • автоматический сброс энегрии при понижении мощности
  • лампа пилотного света с патроном E27
  • подвижный металлический кронштейн крепления с возможностью установки зонта
  • новейшие технологии элементной базы

Комплектация

  • Моноблок Falcon Eyes DE-600BW – 1 шт. 
  • Защитный колпак 1 шт.
  • Галогенная лампа 1 шт.
  • Импульсная лампа 1 шт.
  • Рефлектор стандартный 1 шт.
  • Сетевой шнур 1 шт.

