Kupo KCPF2436 Flag Frame 24x36 рама для флага 60x90 см

Kupo KCPF2436 Flag Frame 24x36 рама для флага 60x90 см

Kupo
Артикул: OLE-1178

KUPO Flag Frame – рама для текстильного флага-светорассеивателя. Изготовлена из стали. Размер 24"x36" (60x90 см). 

Kupo KCPF2436 Flag Frame 24x36 рама для флага 60x90 см

Kupo KCP200B 2-1/2 GRIP HEAD-BLACK крепежная головка 2-1/2 дюйма
Арт. NVF-5557
Kupo KCP200B 2-1/2 GRIP HEAD-BLACK крепежная головка 2-1/2 дюйма
Москва: в наличии 1-3 шт

Kupo KCP200B 2-1/2 GRIP HEAD-BLACK – зажим для установки на стойку оборудования (втулочный адаптер 16 мм).

Черного цвета. Предназначен для использования со стойками серии Century. Вес - 0,85 кг.

FST 60х130 Pink фон пластиковый розовый матовый
Арт. NVF-3146
FST 60х130 Pink фон пластиковый розовый матовый
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

FST 60х130 Pink – фон пластиковый розовый матовый, имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро. Размер, см – 60х130.

Chris James 216 White Diffusion фолиевый фильтр белый рассеивающий
Chris James 216 White Diffusion фолиевый фильтр белый рассеивающий
Chris James 216 White Diffusion фолиевый фильтр белый рассеивающий
Арт. NVF-202
Chris James 216 White Diffusion фолиевый фильтр белый рассеивающий
Москва: в наличии 4-10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Фолиевый фильтр рассеивающий Chris James 216 White Diffusion
Коэффициент пропускания - 36%
Коэффициент поглощения - 1.5
Цена указана за один погонный метр.

