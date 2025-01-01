Kupo KCPF2436 Flag Frame 24x36 рама для флага 60x90 см

Временно нет в наличии

KUPO Flag Frame – рама для текстильного флага-светорассеивателя. Изготовлена из стали. Размер 24"x36" (60x90 см).

