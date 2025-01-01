Kupo KCPF2436 Flag Frame 24x36 рама для флага 60x90 см

Kupo KCP200B 2-1/2 GRIP HEAD-BLACK – зажим для установки на стойку оборудования (втулочный адаптер 16 мм).
Черного цвета. Предназначен для использования со стойками серии Century. Вес - 0,85 кг.
KUPO Flag Frame – рама для текстильного флага-светорассеивателя. Изготовлена из стали. Размер 24"x36" (60x90 см).
FST 60х130 Pink – фон пластиковый розовый матовый, имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро. Размер, см – 60х130.
Фолиевый фильтр рассеивающий Chris James 216 White Diffusion
Коэффициент пропускания - 36%
Коэффициент поглощения - 1.5
Цена указана за один погонный метр.
