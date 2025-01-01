Софтбокс быстроскладной Godox AD-S85S для AD400Pro с байонетом Godox.
Быстроскладной софтбокс для AD400Pro, байонет Godox, диаметр - 85 см.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Godox SL150III Bi студийный светодиодный осветитель.
Обновленную серия осветителей SL, которые обеспечивают превосходное качество и производительность. Новый SL150IIIBi, оснащен функцией управления с помощью мобильного приложения Godox Light, что обеспечивает большую гибкость на съемочной площадке и идеально подходит для организации прямых трансляций, вещания и других видов съемки. Имеет байонет Bowens и изменяемую температуру 2800K~5600K.
Осветитель SLIll формирует световое пятно с впечатляющей освещенностью, особенно с входящим в комплект рефлектором, обеспечивая высокую эффективность на выходе. Плавная регулировка яркости от 0% до 100% позволяет точно и гибко управлять освещением, чтобы добиться именно того результата, который вы хотите получить.
Биколорная версия SL150III Bi позволяет регулировать цветовую температуру, чтобы соответствовать окружающей обстановке или другим осветительным приборам на съемочной площадке, без необходимости использования цветных фильтров.
Благодаря встроенным кинематографическим световым эффектам SLIII позволяет моделировать различные художественные сценарии освещения на съемочной площадке и предоставляет больше творческих возможностей.
Поворотный U-образный кронштейн обеспечивает высокую гибкость монтажа и может устанавливаться на большинство студийных стоек.
Благодаря креплению Bowens, SLIII совместим с разнообразными светоформирующими аксессуарами.
Характеристики:
Godox SL300III студийный светодиодный осветитель
Осветитель с круглой светодиодной COB-матрицей дает сбалансированный свет мощностью до 330 Вт. Неизменно высокий уровень индексов цветопередачи CRI≥97 и TLCI≥96 обеспечивает высокоточную цветопередачу и реалистичные цвета отснятого материала. Мощность осветителя регулируется от 0 до 100% с шагом 1% для точного подбора необходимого количество света. Цветовая температура 5600К±200К Максимальная освещенность на расстоянии 1 метр без рефлектора - 12900 лк. Возможность управления со смартфона предустановленному приложению, беспроводное управление 2.4G. Байонет Bowens.
Прочная металлическая стойка с воздушной амортизацией и металлическими зажимами коленчатых соединений. Совместима с любыми студийными осветительными приборами. Крепление - стандартный студийный палец 1/4". Максимальная высота до 3,88м. Максимальная нагрузка 15 кг.
