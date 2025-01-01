images
Godox SL150III Bi студийный светодиодный осветитель
Godox
Артикул: MTG-1369

Godox SL150III Bi студийный светодиодный осветитель. 

Обновленную серия осветителей SL, которые обеспечивают превосходное качество и производительность. Новый SL150IIIBi, оснащен функцией управления с помощью мобильного приложения Godox Light, что обеспечивает большую гибкость на съемочной площадке и идеально подходит для организации прямых трансляций, вещания и других видов съемки. Имеет байонет Bowens и изменяемую температуру 2800K~5600K. 

Описание

Осветитель SLIll формирует световое пятно с впечатляющей освещенностью, особенно с входящим в комплект рефлектором, обеспечивая высокую эффективность на выходе. Плавная регулировка яркости от 0% до 100% позволяет точно и гибко управлять освещением, чтобы добиться именно того результата, который вы хотите получить.

Биколорная версия SL150III Bi позволяет регулировать цветовую температуру, чтобы соответствовать окружающей обстановке или другим осветительным приборам на съемочной площадке, без необходимости использования цветных фильтров.

Благодаря встроенным кинематографическим световым эффектам SLIII позволяет моделировать различные художественные сценарии освещения на съемочной площадке и предоставляет больше творческих возможностей.

Поворотный U-образный кронштейн обеспечивает высокую гибкость монтажа и может устанавливаться на большинство студийных стоек.

Благодаря креплению Bowens, SLIII совместим с разнообразными светоформирующими аксессуарами. 

Характеристики:

  • Модель SL150III Bi
  • Источник питания AC100В~240В (50/60Гц)
  • Максимальная мощность 160 Вт
  • Цветовая температура 2800K~5600K
  • CRI ≈96
  • TLCI ≈97
  • Диапазон регулировки яркости 0~100%
  • Каналы 32
  • Группы 16 (A, B, C, D, E, F, 0-9)
  • Беспроводной идентификатор ID 01~99
  • Способы управления Пульт 2,4ГГц / приложение Godox Light (через Bluetooth) / панель управления
  • Дистанция управления 2,4ГГц ≈50м
  • Дистанция управления Bluetooth ≈30м
  • Рабочая температура -10°C~40°C
  • Размеры (без стандартного рефлектора) 199x285x288 мм
  • Вес 3,1 кг. 

Комплектация

  • Осветитель SL150III Bi ×1
  • Защитная крышка ×1
  • Рефлектор с креплением Bowens ×1
  • Кабель питания ×1

