Godox SL150III Bi студийный светодиодный осветитель. 

Описание

Осветитель SLIll формирует световое пятно с впечатляющей освещенностью, особенно с входящим в комплект рефлектором, обеспечивая высокую эффективность на выходе. Плавная регулировка яркости от 0% до 100% позволяет точно и гибко управлять освещением, чтобы добиться именно того результата, который вы хотите получить.

Биколорная версия SL150III Bi позволяет регулировать цветовую температуру, чтобы соответствовать окружающей обстановке или другим осветительным приборам на съемочной площадке, без необходимости использования цветных фильтров.

Благодаря встроенным кинематографическим световым эффектам SLIII позволяет моделировать различные художественные сценарии освещения на съемочной площадке и предоставляет больше творческих возможностей.

Поворотный U-образный кронштейн обеспечивает высокую гибкость монтажа и может устанавливаться на большинство студийных стоек.

Благодаря креплению Bowens, SLIII совместим с разнообразными светоформирующими аксессуарами.

Характеристики: