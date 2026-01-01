Aputure Nova P300c Kit осветитель с кейсом

Светодиодная панель профессионального уровня на 1690 сверхярких светодиода. Яркость освещения до 9000 люкс на 1 м (при 5500 K).
У осветителя предусмотрена плавная регулировка яркости от 0 до 100 процентов без мерцания или изменения качества цвета. Управление базовыми цветами RGB (красный, зеленый, синий) с регулировкой оттенка, насыщенности и интенсивности каждого.
Количество встроенных специальных световых эффектов увеличилось до 15. Помимо уже стандартных Police Car, Lightning, Paparazzi, Candle, Fire появились стробоскоп, взрыв, огни в ночном клубе и лазерные эффекты.
Для питания прибор можно подключить к стационарной сети или использовать аккумуляторы V-Lock (24 - 48 В). Две такие батареи емкостью 90 Wh обеспечивают длительность работы около 1 часа 45 минут. Аккумуляторы теперь не устанавливаются на сам прибор, а подключаются через кабель. Благодаря интегрированному адаптеру питания (100 - 240 В) переменного тока, панель готова к работе в любой стране мира.
Для удобства транспортировки и хранения прибор поставляется в жестком кейсе на колесах.
Характеристики:
- цветовая температура - от 2000 до 10000 K
- диммирование - от 0 до 100 проц.
- индекс CRI - ≥95+
- угол освещения - 120 град.
- уровень освещенности:
- при 2700K:
- 1 м - 7450 люкс
- 3 м - 890 люкс
- 5 м - 350 люкс
- при 4300K:
- 1 м - 8600 люкс
- 3 м - 1000 люкс
- 5 м - 395 люкс
- при 5500K:
- 1 м - 9000 люкс
- 3 м - 1100 люкс
- 5 м - 430 люкс
- при 6500K:
- 1 м - 8550 люкс
- 3 м - 1020 люкс
- 5 м - 400 люкс
- охлаждение - активное
- мощность - 360 Вт