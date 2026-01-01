Aputure Nova P300c Kit осветитель с кейсом

Светодиодная панель профессионального уровня на 1690 сверхярких светодиода. Яркость освещения до 9000 люкс на 1 м (при 5500 K).

У осветителя предусмотрена плавная регулировка яркости от 0 до 100 процентов без мерцания или изменения качества цвета. Управление базовыми цветами RGB (красный, зеленый, синий) с регулировкой оттенка, насыщенности и интенсивности каждого.

Количество встроенных специальных световых эффектов увеличилось до 15. Помимо уже стандартных Police Car, Lightning, Paparazzi, Candle, Fire появились стробоскоп, взрыв, огни в ночном клубе и лазерные эффекты.

Для питания прибор можно подключить к стационарной сети или использовать аккумуляторы V-Lock (24 - 48 В). Две такие батареи емкостью 90 Wh обеспечивают длительность работы около 1 часа 45 минут. Аккумуляторы теперь не устанавливаются на сам прибор, а подключаются через кабель. Благодаря интегрированному адаптеру питания (100 - 240 В) переменного тока, панель готова к работе в любой стране мира.

Для удобства транспортировки и хранения прибор поставляется в жестком кейсе на колесах.

Характеристики: