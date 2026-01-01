Aputure Nova P300c Kit осветитель с кейсом
Aputure Nova P300c Kit осветитель с кейсом
Aputure Nova P300c Kit осветитель с кейсом
Aputure Nova P300c Kit осветитель с кейсом
Aputure Nova P300c Kit осветитель с кейсом
Aputure Nova P300c Kit осветитель с кейсом

Aputure Nova P300c Kit осветитель с кейсом

Aputure
Артикул: DAN-6904

Осветитель Aputure Nova P300c Kit с кейсом.

Светодиодная панель RGBWW для фото- и видеосъемок как в фотостудии, так и на открытом воздухе. Создает мягкий заливающий постоянный свет. Полностью настраиваемая цветовая температура светового потока (CCT) в диапазоне от 2000K до 10000 K. Показатели CRI и TLCI > 95+. Угол луча - 120 градусов.


Описание

Светодиодная панель профессионального уровня на 1690 сверхярких светодиода. Яркость освещения до 9000 люкс на 1 м (при 5500 K). 

У осветителя предусмотрена плавная регулировка яркости от 0 до 100 процентов без мерцания или изменения качества цвета. Управление базовыми цветами RGB (красный, зеленый, синий) с регулировкой оттенка, насыщенности и интенсивности каждого. 

Количество встроенных специальных световых эффектов увеличилось до 15. Помимо уже стандартных Police Car, Lightning, Paparazzi, Candle, Fire появились стробоскоп, взрыв, огни в ночном клубе и лазерные эффекты.

Для питания прибор можно подключить к стационарной сети или использовать аккумуляторы V-Lock (24 - 48 В). Две такие батареи емкостью 90 Wh обеспечивают длительность работы около 1 часа 45 минут. Аккумуляторы теперь не устанавливаются на сам прибор, а подключаются через кабель. Благодаря интегрированному адаптеру питания (100 - 240 В) переменного тока, панель готова к работе в любой стране мира.

Для удобства транспортировки и хранения прибор поставляется в жестком кейсе на колесах.

Характеристики:  

  • цветовая температура - от 2000 до 10000 K
  • диммирование - от 0 до 100 проц.
  • индекс CRI -  ≥95+
  • угол освещения - 120 град.
  • уровень освещенности:
    • при 2700K:
      • 1 м - 7450 люкс
      • 3 м - 890 люкс
      • 5 м - 350 люкс
    • при 4300K:
      • 1 м - 8600 люкс
      • 3 м - 1000 люкс
      • 5 м - 395 люкс
    • при 5500K:
      • 1 м - 9000 люкс
      • 3 м - 1100 люкс
      • 5 м - 430 люкс
    • при 6500K:
      • 1 м - 8550 люкс
      • 3 м - 1020 люкс
      • 5 м - 400 люкс
  • охлаждение - активное
  • мощность - 360 Вт

С этим товаром покупают

-7 %
Raylab 008-2711 Arctic White фон бумажный 2.72x11 м белый
Арт. DAN-7572
Raylab 008-2711 Arctic White фон бумажный 2.72x11 м белый
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 1 дн, 14 ч

Фон бумажный Raylab 008 Arctic White, белый, размер - 2,72x11 м.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе.

-7 %5 520 ₽
5 130 ₽
В корзину
Raylab 031 Storm Grey фон бумажный 2.72x11 м темно-серый
Арт. DAN-7594
Raylab 031 Storm Grey фон бумажный 2.72x11 м темно-серый
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фон бумажный Raylab 031 Storm Grey фон бумажный 2.72x11 м темно-серый.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,72х11,0 м.

6 080 ₽
В корзину
Raylab 003 Light Blue фон бумажный 2.72x11 м голубой
Арт. DAN-7569
Raylab 003 Light Blue фон бумажный 2.72x11 м голубой
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фон бумажный Raylab 003 Light Blue, голубой, размер - 2,72x11 м.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,72х11,0 м.

6 180 ₽
В корзину
Raylab 007 Yellow фон бумажный 2.72x11 м желтый
Арт. DAN-7571
Raylab 007 Yellow фон бумажный 2.72x11 м желтый
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фон бумажный Raylab 007 Yellow фон бумажный 2.72x11 м желтый.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,72х11,0 м.

6 030 ₽
В корзину

Видео

Эдвард Кертис
Эдвард Кертис
Как сделать праздничные новогодние фотографии для семьи и друзей
Как сделать праздничные новогодние фотографии для семьи и друзей
Кольцевые осветители Fotokvant LEDF- для бьюти-блогеров, визажистов и других творческих личностей. Видеообзор
Кольцевые осветители Fotokvant LEDF- для бьюти-блогеров, визажистов и других творческих личностей. Видеообзор
Поворотные столы для 3D-съемки Fotokvant SM- . Как работает разметка
Поворотные столы для 3D-съемки Fotokvant SM- . Как работает разметка
