Grifon City ZXZ-1200 комплект импульсного света

Технические характеристики моноблока Grifon ZXZ-600:
- точный выходной сигнал, 30 шагов от 5,0 до 8,0 в 0,1 приращения яркости
- моделирующий свет, плавная регулировка мощности 150W
- надежная система беспроводного управления
- защита от предвспышки
- время перезарядки, с – 0,3–1
- автоматический сброс энергии
- надежная система контроля беспроводной мощности и запуска импульса
Технические характеристики стойки Grifon-2500:
- высота максимальная, см – 242
- высота минимальная, см – 107
- высота в сложенном состоянии, см – 90
- максимальный диаметр трубы, мм – 29
- вес, г – 1810
- нагрузка, кг – до 5
Характеристики стойки Grifon ARS-2600:
- цвет – черный
- пружинная амортизация
- максимальная высота – 260 см
- минимальная высота – 102 см
- высота в сложенном состоянии – 98 см
- трехступенчатая с диаметрами труб 35-30-25 мм
- диаметр под колеса – 22 мм
- крепление 5/8 дюйма с резьбой 1/4 дюйма
- вес стойки 2100 г
- максимальная нагрузка до 12 кг
- в комплектацию входит чехол для стойки с наплечным ремнем