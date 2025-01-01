images
Grifon City ZXZ-1200 комплект импульсного света

Grifon
Артикул: NVF-3071

Grifon City ZXZ-1200 – комплект импульсного света на базе двух осветителей Grifon ZXZ-300 и одного осветителя Grifon ZXZ-600 суммарной мощностью 1200 Дж. В комплект входят октобокс с сотами Grifon SB-FW140 G, стрип-бокс Grifon SB-40180, шторки с цветными фильтрами Grifon BD-04/BD-200. Для установки оборудования предусмотрены две стойки Grifon-2500 и стойка Grifon ARS-2600 стойка с пружинным амортизатором. 

Описание

Технические характеристики моноблока Grifon ZXZ-600:
  • точный выходной сигнал, 30 шагов от 5,0 до 8,0 в 0,1 приращения яркости
  • моделирующий свет, плавная регулировка  мощности 150W
  • надежная система  беспроводного управления
  • защита от предвспышки
  • время перезарядки, с – 0,3–1
  • автоматический сброс энергии
  • надежная система контроля беспроводной мощности и запуска импульса
 
Технические характеристики стойки Grifon-2500:
  • высота максимальная, см – 242
  • высота минимальная, см – 107
  • высота в сложенном состоянии, см – 90
  • максимальный диаметр трубы, мм – 29
  • вес, г – 1810
  • нагрузка, кг – до 5

Характеристики стойки Grifon ARS-2600:

  • цвет – черный
  • пружинная амортизация
  • максимальная высота – 260 см
  • минимальная высота – 102 см
  • высота в сложенном состоянии – 98 см
  • трехступенчатая с диаметрами труб 35-30-25 мм
  • диаметр под колеса – 22 мм
  • крепление 5/8 дюйма с резьбой 1/4 дюйма
  • вес стойки 2100 г
  • максимальная нагрузка до 12 кг
  • в комплектацию входит чехол для стойки с наплечным ремнем

 

Комплектация

  • Grifon ZXZ-600 студийный моноблок – 1 шт.
  • Grifon ZXZ-300 студийный моноблок – 2 шт.
  • Grifon SB-FW140 G октобокс с сотами – 1 шт.
  • Grifon SB-40180 стрип-бокс – 1 шт.
  • Шторки с цветными фильтрами для рефлектора 7" (18 см) – 1 шт.
  • Grifon-2500 студийная стойка в чехле – 2 шт.
  • Grifon ARS-2600 стойка с пружинным амортизатором 260 см – 1 шт.

   

  

 

Полезные ссылки:

 

