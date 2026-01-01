images
images
images
images
images
images
images
Falcon Eyes KeyLight 130 SB5050 LED софтбокс с освещением
Falcon Eyes
Артикул: DAN-2237

Готовый комплект Falcon Eyes KeyLight 130 SB5050 LED для различного вида съемок: на документы, портретной, каталожной и т.д.

В комплект входят: светодиодная лампа мощностью 30 Вт, софтбокс 50х50 см и стойка 190 см.

Описание

Светодиодный осветитель мощностью 30 Вт (эквивалентно мощности 250 Вт галогенных ламп) идеально подходит для съемки на документы, портретов и аксессуаров для интернет-магазинов.

Дневная цветовая температура 5400 Кельвинов. Минимальное потребление энергии. Стандартный цоколь Е27. Сеть 220 В. Стандартный разъем для установки на стойку. Кнопка включения/выключения на кабеле.

Софтбокс универсального размера 50х50 см. Быстро и легко собирается. Удобно и компактно складывается. Внутренняя серебристая поверхность софтбокса обеспечивает максимальную светоотдачу. Внешний белый диффузор создает мягкое и ровное освещение.

Алюминиевая прочная стойка с пружинным амортизатором обеспечит надежную опору для всей конструкции. Стойка телескопическая, регулируемая высота стойки 69-190 см.

Технические характеристики:

  • мощность лампы, Вт - 30
  • цветовая температура, К - 5400
  • цоколь - Е27
  • максимальная высота стойки, см - 190
  • минимальная высота стойки, см - 69
  • размер софтбокса, см - 50х50
  • вес комплекта, кг - 2

Комплектация

  • Осветитель Falcon Eyes KeyLight 130 LED - 1 шт.
  • Софтбокс 50х50 - 1 шт.
  • Стойка L-1900 - 1 шт.
  • Светодиодная лампа 30 Вт 5400К Е27 - 1 шт.
  • Чехол для переноски и хранения.

