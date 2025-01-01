Falcon Eyes QL-500BW осветитель галогенный

Grifon SBQ-40180 – софтбокс (стрипбокс) жаропрочный для импульсных и галогенных приборов.
Может использоваться с моноблоками и галогенными лампами, имеющими постоянный (пилотный) свет до 1000 Вт. Размер 40х180 см. Байонет Bowens. Вес - 1,55 кг.
Falcon Eyes QL-500BW – относится к компактным галогенным осветителям, с помощью которого можно создать равномерное освещение объектов при видео- и фотосъемке. Идеально подходит для камер в качестве постоянного источника света.
Grifon SB-FW200 – октобокс для создания мягкого освещения без нежелательных бликов и потерь света.
Устанавливается на студийную вспышку с креплением Bowens. Диаметр освещающей поверхности 200 см. Вес - 3,4 кг.
FST LS-280 – стойка для установки студийного оборудования весом до 6 кг.
Снабжена стандартным креплением 5/8". Максимальная рабочая высота – 280 см. Минимальная рабочая высота - 96 см. В сложенном виде - 105 см. Вес - 1.8 кг.
Mingxing Front diffuser softbox – квадробокс, изготовлен из современной жаропрочной ткани. Специальная матовая белая ткань позволяет создать рассеивающий эффект, за счет чего появляется и мягкость светотеневого рисунка. В отличие от зонта, софтбокс дает более равномерное освещение. Превосходно подойдет для создания заполняющего света при портретной и предметной съемках. Размер, см – 90х90. Байонет Bowens.
