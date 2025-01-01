images
Falcon Eyes QL-500BW осветитель галогенный

Falcon Eyes QL-500BW осветитель галогенный

Falcon Eyes
Falcon Eyes QL-500BW – относится к компактным галогенным осветителям, с помощью которого можно создать равномерное освещение объектов при видео- и фотосъемке. Идеально подходит для камер в качестве постоянного источника света.

Характеристики:
  • тип – галогенный
  • режим работы – постоянный свет
  • питание – 220-240 В
  • мощность – 500 Вт
  • длина, высота, ширина (мм) – 290х127х127
  • Вес – 2,5 кг

 

