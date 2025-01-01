images
GreenBean Fresnel 650 осветитель галогеновый с линзой Френеля.

GreenBean
Артикул: VBR-026

GreenBean Fresnel 650 – студийный осветитель в металлическом корпусе. Мощность 650 Вт, с линзой Френеля. Регулировка мощности от 0 до 100%. Обеспечивает возможность получения наряду с равномерными широкими потоками заливающего света и небольших ярких световых пятен с резкими границами за счет использования линзы Френеля и сферического отражателя. Наиболее часто осветитель применяется в видео- и киносъемке, благодаря своей универсальности.

Описание

При использовании осветителя на расстоянии 2 м можно получить максимальный диаметр светового пятна в 180 см, минимальный – 48 см. Вращая ручку на задней стенке прибора пользователь может перемещает лампу и металлический сферический отражатель внутри конструкции, изменяя тем самым не только диаметр светового пятна, но и яркость.
 
Кольцо с металлическими шторками может поворачиваться на 360 градусов, оно может быть легко демонтировано, так как фиксируется подпружиненным держателем, который расположен в верхней части корпуса над линзой Френеля. Фронтальная линза Френеля изготовлена из стекла и защищена металлической сеткой.
 
Двойной корпус осветителя для лучшего конфекционного охлаждения имеет воздушный промежуток. Для удобства работы с прибором кнопки включения и регулятор мощности смонтированы в блоке на кабеле питания.
 
Технические характеристики:
  • мощность, Вт – 650
  • цветовая температура, К – 3200 ±200
  • тип лампы – FHL 650 (ресурс 10 000 часов, 2 лампы в комплекте)
  • цоколь – GY 9,5
  • рефлектор – сферический зеркальный, алюминиевый
  • угол светового пучка, град. – 15–50
  • регулировка яркости –  есть, 0%–100%, плавная
  • диаметр линзы Френеля, мм – 112
  • слот шторок, мм – 160
  • питание – 220 В, 50 Гц
  • материал корпуса – алюминиевый сплав, сталь
  • размеры корпуса, мм – 235х185х190
  • крепление – 5/8" (16 мм)
  • вес осветителя, кг – 2,9

 

