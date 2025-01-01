GreenBean Fresnel 650 осветитель галогеновый с линзой Френеля.

При использовании осветителя на расстоянии 2 м можно получить максимальный диаметр светового пятна в 180 см, минимальный – 48 см. Вращая ручку на задней стенке прибора пользователь может перемещает лампу и металлический сферический отражатель внутри конструкции, изменяя тем самым не только диаметр светового пятна, но и яркость.
Кольцо с металлическими шторками может поворачиваться на 360 градусов, оно может быть легко демонтировано, так как фиксируется подпружиненным держателем, который расположен в верхней части корпуса над линзой Френеля. Фронтальная линза Френеля изготовлена из стекла и защищена металлической сеткой.
Двойной корпус осветителя для лучшего конфекционного охлаждения имеет воздушный промежуток. Для удобства работы с прибором кнопки включения и регулятор мощности смонтированы в блоке на кабеле питания.
Технические характеристики:
- мощность, Вт – 650
- цветовая температура, К – 3200 ±200
- тип лампы – FHL 650 (ресурс 10 000 часов, 2 лампы в комплекте)
- цоколь – GY 9,5
- рефлектор – сферический зеркальный, алюминиевый
- угол светового пучка, град. – 15–50
- регулировка яркости – есть, 0%–100%, плавная
- диаметр линзы Френеля, мм – 112
- слот шторок, мм – 160
- питание – 220 В, 50 Гц
- материал корпуса – алюминиевый сплав, сталь
- размеры корпуса, мм – 235х185х190
- крепление – 5/8" (16 мм)
- вес осветителя, кг – 2,9