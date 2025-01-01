GreenBean Fresnel 650 осветитель галогеновый с линзой Френеля.

Описание

При использовании осветителя на расстоянии 2 м можно получить максимальный диаметр светового пятна в 180 см, минимальный – 48 см. Вращая ручку на задней стенке прибора пользователь может перемещает лампу и металлический сферический отражатель внутри конструкции, изменяя тем самым не только диаметр светового пятна, но и яркость.

Кольцо с металлическими шторками может поворачиваться на 360 градусов, оно может быть легко демонтировано, так как фиксируется подпружиненным держателем, который расположен в верхней части корпуса над линзой Френеля. Фронтальная линза Френеля изготовлена из стекла и защищена металлической сеткой.

Двойной корпус осветителя для лучшего конфекционного охлаждения имеет воздушный промежуток. Для удобства работы с прибором кнопки включения и регулятор мощности смонтированы в блоке на кабеле питания.