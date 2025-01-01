GreenBean Fresnel 180 LED X2 осветитель светодиодный

Описание

GreenBean Fresnel LED X2 – серия высокоэффективных светодиодных осветительных приборов направленного света. Применяется в качестве источника основного рисующего и контурного света, освещения фона, создания бликов, акцентирования деталей в студийной видеосъемке, съемке кинофильмов или ТВ-передач.

Оптическая схема кинопрожектора состоит из сферического контротражателя и ступенчатой линзы Френеля. Линза Френеля обеспечивает преломление и концентрацию светового потока в узком угле рассеивания. Сзади на торце прибора находится рукоятка фокусировки светового пучка, которая перемещает контротражатель вместе с лампой вдоль оптической оси линзы Френеля, при этом меняется угол рассеяния.

Источником света служит светодиод мощностью 180 Вт (аналог галогенного 1200 Вт). В серии Fresnel LED X2 установлен новый светодиод с высоким индексом цветопередачи CRI, широкий спектр излучаемого света обеспечивает корректную передачу цветовых оттенков и приближает этот источник по своим свойствам к источнику естественного освещения. Светодиодные осветители отличаются надежностью, большим сроком службы лампы и минимальным тепловыделением. Экономия электроэнергии составляет до 80%.

Стабильная цветовая температура 5500К, даже при изменении мощности источника. В комплекте конверсионный фильтр 3200 К и матовый рассеивающий фильтр, которые быстро устанавливаются на креплении шторок магнитами.

Прибор позволяет плавно регулировать яркость от 20% до 100% без искажения цвета. Быстросъемные восьмилепестковые шторки помогут ограничить световой поток в нужном направлении, чтобы получить световой акцент на объекте съемке или избежать нежелательной засветки объектива камеры.

На панели управления Fresnel 180 LED X2 находится разъем для сквозного подключения приборов к сети 220В. Прибор комплектуется кабелем питания с евровилкой длиной 3 м и кабелем сквозного подключения длиной 1,5 м.

Fresnel 180 LED X2 комплектуется пультом дистанционного управления прибора. Пульт позволит дистанционно включать и выключать прибор и регулировать яркость, без необходимости подходить к нему.

Благодаря использованию металлического корпуса, осветитель устойчив к механическому воздействию. Осветитель комплектуется металлическим поворотным креплением. Встроенный в корпус вентилятор служит для защиты от перегрева.

Характеристики: