images
FST KF-130 люминесцентный осветитель с софтбоксом 60x80

FST KF-130 люминесцентный осветитель с софтбоксом 60x80

FST
Артикул: NVF-1735

FST KF130 – люминесцентный осветитель с пятью лампами по 26 Вт и софтбоксом 60x80 см. Применяется в предметной фотосъемке, съемке небольших видеороликов. Обеспечивает мягкое рассеянное освещение. Цветовая температура 5500 К. Может рассматриваться фотографами, как недорогое, но качественно собранное оборудование для получения равномерного освещения.

Описание

FST KF-130 люминесцентный осветитель с софтбоксом 60x80

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Grifon SBQ-30160 жаропрочный софтбокс стрип
Арт. NVF-2381
Grifon SBQ-30160 жаропрочный софтбокс стрип
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon SBQ-30160 – жаропрочный софтбокс (стрипбокс) для импульсных и галогенных приборов.

Может использоваться с моноблоками и галогенными лампами, имеющими постоянный (пилотный) свет до 1000 Вт. Размер 30х160 см. Байонет Bowens. Вес - 1,7 кг.

7 560 ₽
В корзину
Grifon TI W-026 фон пятнистый бежево-зеленый 3х5 м
Арт. FTR-588
Grifon TI W-026 фон пятнистый бежево-зеленый 3х5 м
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Тканевый студийный фон Grifon - пятнистый бежево-зеленый.

Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.

5 280 ₽
В корзину
Grifon TI W-122 фон пятнистый светло-бирюзовый 3х5 м
Grifon TI W-122 фон пятнистый светло-бирюзовый 3х5 м
Арт. FTR-612
Grifon TI W-122 фон пятнистый светло-бирюзовый 3х5 м
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Тканевый фон Grifon - пятнистый светло-бирюзовый.

Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.

5 280 ₽
В корзину
Grifon TI W-257 фон пятнистый светлый цвета сирени с желтым 3х5 м
Арт. FTR-616
Grifon TI W-257 фон пятнистый светлый цвета сирени с желтым 3х5 м
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Тканевый фон Grifon - пятнистый светлый цвета сирени с желтым.

Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.

5 280 ₽
В корзину
-10 %
FST SC-01 клипса
Арт. DAN-0282
FST SC-01 клипса
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 4 дн, 4 ч

FST SC-01 – металлическая клипса с резиновыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине.

Ширина захвата – 80 мм. Вес - 0,15 кг.

-10 %280 ₽
250 ₽
В корзину

Видео

AFI MRP01 электрический мини-штатив с функцией панорамы. Обзор
AFI MRP01 электрический мини-штатив с функцией панорамы. Обзор
Быстрораскладная ширма для переодевания. Обзор Phottix (86541)
Быстрораскладная ширма для переодевания. Обзор Phottix (86541)
Настольное крепление для фото-, видеоблогеров и не только. Обзор Fotokvant KPP-05 и Fotokvant KPP-07
Настольное крепление для фото-, видеоблогеров и не только. Обзор Fotokvant KPP-05 и Fotokvant KPP-07
Сравнительный обзор софтбоксов для накамерных вспышек. Fotokvant SBF-5555 &amp; Aurora FireFly II
Сравнительный обзор софтбоксов для накамерных вспышек. Fotokvant SBF-5555 & Aurora FireFly II
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Кабели передачи данных
Снимай сразу в компьютер
,
Очки фотографа
Интересное!
Фонари для съемки
Обменяй бумажный фон
TRADE IN
Категория
Спецэффекты
Потолочные системы для студии
Штативы для фото- видеокамер
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера