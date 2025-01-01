FST KF-130 люминесцентный осветитель с софтбоксом 60x80

Артикул: NVF-1735

FST KF130 – люминесцентный осветитель с пятью лампами по 26 Вт и софтбоксом 60x80 см. Применяется в предметной фотосъемке, съемке небольших видеороликов. Обеспечивает мягкое рассеянное освещение. Цветовая температура 5500 К. Может рассматриваться фотографами, как недорогое, но качественно собранное оборудование для получения равномерного освещения.