Falcon Eyes (3335) пантограф 3,5 м.
Falcon Eyes
Артикул: DAN-2243

Пантограф Falcon Eyes (3335) используется для установки на рельс потолочной подвесной системы.

На сам пантограф можно устанавливать различное студийное и театральное оборудование. Осветительные приборы, ветродуи, дым-машины, генераторы снега и т.п.

Описание

Надежный и прочный пантограф изготовлен из комбинированных материалов алюминиевого сплава и стали.

Пантограф крепится к каретке, которая, в свою очередь, устанавливается на рельс потолочной подвесной системы. В гнездо каретки вставляется адаптер пантографа и защитный винт надежно фиксирует конструкцию. Оборудование, установленное на пантограф, дополнительно страхуется стальным тросом.

В пантографе предусмотрена регулировка нагрузки от 0 до 15 кг с помощью амортизатора. Для обеспечения плавности хода, необходимо установить нагрузку по массе оборудования. Ключ для регулировки в комплекте.

Каретка с нейлоновыми колесами выдерживает большие нагрузки и обеспечивает плавность движения. Установлен тормозной механизм, с помощью которого можно зафиксировать пантограф.

Стальные шарниры и отсутствие пластика в элементах, подвергающихся большим нагрузкам, увеличенная толщина металла обеспечивают надежную и многолетнюю работу пантографа

Технические характеристики:

  • максимальная нагрузка, кг - 15
  • максимальная длина, м - 3,5

Комплектация

  • Пантограф, шт - 1.
  • Каретка с адаптером 5/8", шт - 1.
  • Каретка-держатель для провода, шт - 3.
  • Страховочный трос, шт - 1.
  • Зажим для провода, шт - 8.
  • Стальной палец, шт - 1.
  • Регулировочный ключ, шт - 1.
  • Инструкция по эксплуатации, шт - 1.
  • Гарантийный талон, шт - 1.

