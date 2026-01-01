Falcon Eyes (3335) пантограф 3,5 м.

Надежный и прочный пантограф изготовлен из комбинированных материалов алюминиевого сплава и стали.
Пантограф крепится к каретке, которая, в свою очередь, устанавливается на рельс потолочной подвесной системы. В гнездо каретки вставляется адаптер пантографа и защитный винт надежно фиксирует конструкцию. Оборудование, установленное на пантограф, дополнительно страхуется стальным тросом.
В пантографе предусмотрена регулировка нагрузки от 0 до 15 кг с помощью амортизатора. Для обеспечения плавности хода, необходимо установить нагрузку по массе оборудования. Ключ для регулировки в комплекте.
Каретка с нейлоновыми колесами выдерживает большие нагрузки и обеспечивает плавность движения. Установлен тормозной механизм, с помощью которого можно зафиксировать пантограф.
Стальные шарниры и отсутствие пластика в элементах, подвергающихся большим нагрузкам, увеличенная толщина металла обеспечивают надежную и многолетнюю работу пантографа
Технические характеристики:
- максимальная нагрузка, кг - 15
- максимальная длина, м - 3,5