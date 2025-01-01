images
images
images
images
images
images
images
images
images
-15 %
Falcon Eyes A 3303 подвесная потолочная система 3х3 м
Falcon Eyes A 3303 подвесная потолочная система 3х3 м
Falcon Eyes A 3303 подвесная потолочная система 3х3 м
Falcon Eyes A 3303 подвесная потолочная система 3х3 м
Falcon Eyes A 3303 подвесная потолочная система 3х3 м
Falcon Eyes A 3303 подвесная потолочная система 3х3 м
Falcon Eyes A 3303 подвесная потолочная система 3х3 м
Falcon Eyes A 3303 подвесная потолочная система 3х3 м
Falcon Eyes A 3303 подвесная потолочная система 3х3 м

Falcon Eyes A 3303 подвесная потолочная система 3х3 м

Falcon Eyes
Артикул: VBR-451

Подвесная система Falcon Eyes А 3303 с тремя пантографами предназначена для установки светового оборудования таким образом, что позволяет освободить пол в фотостудии для большей маневренности.

При этом расставить приборы можно там, где это необходимо. Избавившись от стоек и проводов фотограф получает дополнительную свободу действий, ведь приборы никогда не упадут из-за того, что кто-то задел провод. 

Описание

При использовании подвесной системы Falcon Eyes А 3303 фотограф получает безграничную свободу в размещении осветительных приборов, ему становится доступна легкость в смене направленности освещения. Система A3303 состоит из трех пантографов и четырех рельс. Вся система крепится к потолку.
 
Falcon Eyes А 3303 легко настраивается под нужды фотографа, при необходимости можно дополнительно приобрести еще один пантограф, который имеет двойную защиту тросиком толщиной 2 мм. Максимальная нагрузка каждого пантографа составляет от 1 до 15 кг. Возможность регулировки амортизатора позволяет настроить нагрузку от 0 до 15 кг.
 
Подвесная потолочная система может быть установлена в помещении длиной более 3 метров, шириной более 4 м, высота потолков должна быть больше 2,7 м.
Подробнее о возможностях подвесной потолочной системы Falcon Eyes А 3303 вы можете узнать у менеджеров магазина Фотогора.

Комплектация

  • арт.3320 пантограф - 3 шт.
  • арт.3310 направляющий рельс трехметровый двойной – 2 шт.
  • направляющий рельс трехметровый одинарный (потолочный)– 2 шт.
  • арт.3330 ролик с соединителем диаметром 16 мм – 3 шт.
  • арт.3331 двойной ролик – 2 шт. 
  • арт.3332 двойной ролик со стопором – 2 шт.
  • арт.3340 крепежная планка для направляющей (включая два набора болтов и гаек М16х14) – 6 шт.
  • арт.3350 зажим для провода – 24 шт.
  • арт.3361 ролик-ограничитель с болтом и гайкой М6х55 – 12 шт.
  • арт.3370 втулка М1/4” и М3/8” – 3 шт.
  • арт.3380 страховочный тросик – 3 шт. 
  • арт.3390 регулировочная рукоятка – 1 шт.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Avenger C150 зажим-струбцина с втулкой
Арт. OLE-0462
Avenger C150 зажим-струбцина с втулкой
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Avenger C150 – универсальный алюминиевый зажим для установки на стойки и трубы диаметром 28–78 мм. Максимальная нагрузка – 75 кг.

29 390 ₽
В корзину
FST SB-040 софтбокс 40x180 см
Арт. OLE-0833
FST SB-040 софтбокс 40x180 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

FST SB-040 – софтбокс со съемной тканевой решеткой для создания различных световых эффектов. Используется для получения мягкого освещения без нежелательных бликов и потерь света. Превосходно подойдет для равномерного освещения при портретной и групповой съемках. Байонет Bowens. Размер, см – 40x180 см.

7 500 ₽
В корзину
-5 %
Fotokvant TRR-06 рельс для потолочной системы длиной 6 м
Fotokvant TRR-06 рельс для потолочной системы длиной 6 м
Fotokvant TRR-06 рельс для потолочной системы длиной 6 м
Арт. NVF-008
Fotokvant TRR-06 рельс для потолочной системы длиной 6 м
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 2 ч

Направляющие рельсы Fotokvant TRR-06 необходимы для крепления пантографа и установки поперечных рельсов с пантографами и осветительным оборудованием.

Осветительные приборы могут крепиться на рельсы без пантографа. Необходимы для подвесной системы установки студийного света. Длина рельсов 6 метра. Высота профиля – 62,5 мм, ширина – 32,5 мм. Совместимы с рельсовыми системами Manfrotto, Falcon Eyes, Grifon, FST и мн.др. Вес - 9,0 кг.

-5 %13 990 ₽
13 290 ₽
В корзину

Видео

Советы по фотосъемке домашних животных
Советы по фотосъемке домашних животных
Как использовать TTL-вспышку для макросъемки
Как использовать TTL-вспышку для макросъемки
Photographers: L-478DR Features &amp; Benefits of the Sekonic LITEMASTER PRO Series
Photographers: L-478DR Features & Benefits of the Sekonic LITEMASTER PRO Series
Phottix (81431) Nuada R3 VLED. Видеообзор cветодиодной панели круглой формы
Phottix (81431) Nuada R3 VLED. Видеообзор cветодиодной панели круглой формы
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера