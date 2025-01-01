Falcon Eyes A 3303 подвесная потолочная система 3х3 м

Артикул: VBR-451

Подвесная система Falcon Eyes А 3303 с тремя пантографами предназначена для установки светового оборудования таким образом, что позволяет освободить пол в фотостудии для большей маневренности.

При этом расставить приборы можно там, где это необходимо. Избавившись от стоек и проводов фотограф получает дополнительную свободу действий, ведь приборы никогда не упадут из-за того, что кто-то задел провод.