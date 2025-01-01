Falcon Eyes A 3303 подвесная потолочная система 3х3 м

Avenger C150 – универсальный алюминиевый зажим для установки на стойки и трубы диаметром 28–78 мм. Максимальная нагрузка – 75 кг.
Подвесная система Falcon Eyes А 3303 с тремя пантографами предназначена для установки светового оборудования таким образом, что позволяет освободить пол в фотостудии для большей маневренности.
При этом расставить приборы можно там, где это необходимо. Избавившись от стоек и проводов фотограф получает дополнительную свободу действий, ведь приборы никогда не упадут из-за того, что кто-то задел провод.
FST SB-040 – софтбокс со съемной тканевой решеткой для создания различных световых эффектов. Используется для получения мягкого освещения без нежелательных бликов и потерь света. Превосходно подойдет для равномерного освещения при портретной и групповой съемках. Байонет Bowens. Размер, см – 40x180 см.
Направляющие рельсы Fotokvant TRR-06 необходимы для крепления пантографа и установки поперечных рельсов с пантографами и осветительным оборудованием.
Осветительные приборы могут крепиться на рельсы без пантографа. Необходимы для подвесной системы установки студийного света. Длина рельсов 6 метра. Высота профиля – 62,5 мм, ширина – 32,5 мм. Совместимы с рельсовыми системами Manfrotto, Falcon Eyes, Grifon, FST и мн.др. Вес - 9,0 кг.
