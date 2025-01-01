Manfrotto 003MF стойка для оборудования

Временно нет в наличии

Manfrotto 003MF – компактная металлическая стойка для установки осветительного оборудования весом до 10 кг. Наличие отверстий в конце каждой ножки дает возможность закрепить данную модель на полу, стене или потолке. Стойка оснащена стержнем 16 мм (тип 22).

