Manfrotto 003MF стойка для оборудования

Manfrotto
Артикул: OLE-1157

Manfrotto 003MF – компактная металлическая стойка для установки осветительного оборудования весом до 10 кг. Наличие отверстий в конце каждой ножки дает возможность закрепить данную модель на полу, стене или потолке. Стойка оснащена стержнем 16 мм (тип 22).

Описание

Технические характеристики:

  • максимальная высота, см – 8
  • минимальная высота, см – 8
  • максимальная нагрузка, кг – 10
  • диаметр основания в разложенном виде, см – 40
  • вес, кг – 0,5 

