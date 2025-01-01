images
Falcon Eyes AP-028 распорка

Falcon Eyes AP-028 распорка

Falcon Eyes
Артикул: VBR-398

Falcon Eyes AP-028 – распорка, которая может играть роль вертикальной опоры переменной высоты. Предназначена для установки фонов и другого фотооборудования. Может использоваться для крепления системы подъема фона.

Описание

Характеристики:

  • минимальная высота – 186
  • максимальная высота – 280
  • диаметры секций – 40/45

 

