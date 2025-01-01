Grifon AP-4380MT автопол-распорка с треногой

Артикул: NVF-1533

Grifon AP-4380MT – конструкция разработана специально для создания достаточно крепкой вертикальной опоры. Наличие присосок на нижней и верхней частях позволяют установить данную металлическую стойку между полом и потолком. При применении пары таких автополов можно сконструировать крепление для фона. После установки распорки между полом и потолком, ноги стойки можно собрать, чтобы не занимать лишнее место в студии.