Grifon AP-4380MT автопол-распорка с треногой

Grifon AP-4380MT автопол-распорка с треногой

Grifon
Артикул: NVF-1533

Grifon AP-4380MT – конструкция разработана специально для создания достаточно крепкой вертикальной опоры. Наличие присосок на нижней и верхней частях позволяют установить данную металлическую стойку между полом и потолком. При применении пары таких автополов можно сконструировать крепление для фона. После установки распорки между полом и потолком, ноги стойки можно собрать, чтобы не занимать лишнее место в студии.

Описание

Характеристики:

  • количество секций – 4
  • максимальная высота, см – 438
  • минимальная высота, см – 232
  • вес, кг – 4,3

Струбцина Fotokvant RMU-5 с пальцем.

Металлическая струбцина со стандартным пальцем для установки оборудования, имеющего подходящее посадочное гнездо. Может закрепляться как на плоской поверхности (край стола), так и на всевозможных стойках и перекладинах. Внутренняя поверхность зажимных губок имеет уплотняющее покрытие, обеспечивающее надежную фиксацию и препятствующее повреждению поверхности на которую устанавливается струбцина. Труба - 70 мм, максимальная ровная поверхность - 60 см, минимальная - 10 мм. Вес - 0,7 кг.

