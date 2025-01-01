Grifon RBH-2670 держатель фона и отражателя

Артикул: NVF-6620

Grifon RBH-2670 – держатель, имеющий поворотную муфту, которая дает возможность монтировать его на стойки, стойки-распорки, автополы и другие конструкции из труб диаметрами 19, 22, 25 и 28 мм.

Держатель настраивается от 63 до 168 см. Идеально подходит для крепления под любым углом отражателей и складных фонов.