Grifon RBH-2670 держатель фона и отражателя

Grifon BA-2854HB – телескопическая перекладина длиной от 70 до 136 см, с муфтой и мешком для груза.
Предназначена для установки оборудования. Диаметр секций 26 и 23 мм. Вес конструкции - 0.7 кг. Нагрузка максимальная - 2.5 кг.
Grifon RBH-2670 – держатель, имеющий поворотную муфту, которая дает возможность монтировать его на стойки, стойки-распорки, автополы и другие конструкции из труб диаметрами 19, 22, 25 и 28 мм.
Держатель настраивается от 63 до 168 см. Идеально подходит для крепления под любым углом отражателей и складных фонов.
Grifon GRIF-86 – комплект для работы с внешней вспышкой.
В комплект входит стойка, переходник с креплением для накамерной фотовспышки и креплением для зонта, зонт Т-84 (2 шт.), зонт черно-серебряный (84 см), фотосумка. Может быть использован для работы на выезде. Вес - 3,7 кг.
Grifon GRIF-85 – комплект для работы с внешней вспышкой.
В комплект входит стойка, переходник с креплением для накамерной фотовспышки и креплением для зонта, зонт Т-84 просветный (84 см), зонт серебряный (84 см), зонт золотой (84 см), фотосумка. Может быть использован для работы на выезде. Вес - 2,1 кг.
