Grifon RBH-2670 держатель фона и отражателя

Grifon RBH-2670 держатель фона и отражателя

Grifon
Grifon RBH-2670 – держатель, имеющий поворотную муфту, которая дает возможность монтировать его на стойки, стойки-распорки, автополы и другие конструкции из труб диаметрами 19, 22, 25 и 28 мм.

Держатель настраивается от 63 до 168 см. Идеально подходит для крепления под любым углом отражателей и складных фонов.

Grifon RBH-2670 держатель фона и отражателя

Как фотографировать птиц. Птичья фотостудия Тони Нортропа
Освещение в стиле фильмов нуар. Часть 3. Окончание
7 идей для творческой фотосъемки
Как фотографировать птиц, которые "со свистом" проносятся мимо вас?
