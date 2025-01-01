images
Phottix система установки фона 2,8x3,2 м

Phottix система установки фона 2,8x3,2 м

Phottix
Артикул: NVF-1681

Phottix система установки фона – прочный портативный комплект для установки фона. Включает в себя две стойки и перекладину.  Изготовлен из алюминия, легко разбирается и имеет чехол для переноски. Высота 2,8 метра, ширина 3,2 метра, вес 6 кг.

Phottix система установки фона 2,8x3,2 м

