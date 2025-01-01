images
Lumifor LAC-BR6-MT автоматическая система подъема фона на 6 шт.

Lumifor
Артикул: NVF-5344

Lumifor LAC-BR6-MT – автоматическая система подъема фона. Комплект из электроподъемников, держателей и кронштейнов для монтажа шести бумажных рулонных фонов на стену. При помощи этого комплекта вы можете установить любой фотографический фон, намотанный на жесткую трубу диаметром 40-60 мм, а не только бумажные рулонные фоны. Кронштейны выполнены из стали и покрыты порошковой краской. Они могут крепится как на стену, так и на потолок. 

Один из первых вопросов которым задается начинающий студийный фотограф, только что купивший комплект студийного света – это фон. Мы предлагаем простые в установке и удобные в работе системы подъема фонов Lumifor. Монтаж бумажных рулонных фонов на кронштейны, установленные на стену или потолок несомненно является наиболее оптимальным решением для фотостудии. Во первых, даже система подъема на 3-4 фона гораздо дешевле системы ворота из стоек и штанги на 1 фон. Во вторых, вы можете установить до шести фонов одновременно и оперативно их менять. Также стоит отметить, что такие системы гораздо компактней ворот из стоек.

