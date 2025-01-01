Grifon B-6W система подъема шести фонов

Артикул: FTR-876

Система Grifon B-6W крепится к стене или к потолку. Вначале крепятся специальные кронштейны (2шт.) на расстоянии ширины тубуса бумажного фона +7-10см. Затем в специальные пазы кронштейнов устанавливаются пластмассовые крепежи-распорки (12 шт.), которые должны после этого быть установлены в тубус бумажного фона.