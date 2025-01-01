images
Grifon B-6W система подъема шести фонов

Grifon
Артикул: FTR-876

Система Grifon B-6W крепится к стене или к потолку. Вначале крепятся специальные кронштейны (2шт.) на расстоянии ширины тубуса бумажного фона +7-10см. Затем в специальные пазы кронштейнов устанавливаются пластмассовые крепежи-распорки (12 шт.), которые должны после этого быть установлены в тубус бумажного фона.

Описание

Комплектация

  • Кронштейны – 2 шт.
  • Держатели (гантели) – 12 шт.
  • Цепь – 6 шт.
  • Грузики – 6 шт.

  

Полезные ссылки

