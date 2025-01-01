Colour Confidence Grey Balance Board GC-1890 серая карта

YongNuo YN-160 III 3200-5500K – осветитель светодиодный на 192 светодиода для фото и видеокамер.
Поможет улучшить ваши снимки и упростит проведение видеозаписи. Размер, см – 11,5х15х6. Вес, г – 670.
Colour Confidence Grey Balance Board GC-1890 – стандартная калиброванная нейтральная тестовая мишень, которая позволяет свести к минимуму все неточности при правильном определении экспозиции.
Color Confidence Grey Balance Board GC-1890 устойчива к выцветанию. Используется для построения нейтрального баланса белого. Серое поле отражает 18% света, что делает модель также полезной и при настройке экспозиции. Карта складывается в компактную упаковку и идеально подходит для съемки на выезде.
Fotokvant LADU 52-55 – переходное кольцо для крепления фильтров. Диаметр, мм – 52-55.
Переходное кольцо изготовлено из авиационного алюминия и имеет высокую прочность как на сжатие, так и на скручивание. Поверхности обработаны очень качественно, нанесение надписей сделано техникой шелкографии. Используя переходные кольца фотограф получает возможность устанавливать фильтры большего размера на объектив с меньшим диаметром линзы и наоборот.
Falcon Eyes CFR-42M HL – круглый отражатель, золотистые и серебристые Z-полоски. Используется в предметной, портретной и других видах съемок для подсветки теней или создания светового акцента. Диаметр – 107 см.
Вспышка Godox V350O Kit предназначена для работы со всеми современными камерами системы Olympus/Panasonic.
Модель имеет множество функций, встроенных в устройство таких как HSS, стробоскопическую вспышку, синхронизацию по первой и второй шторке и быстрое время цикла от 0,1 до 1,7 секунд. Модель изготовлена с учетом требований, которые предъявляются к приборам с активной эксплуатацией при работе на выезде.
