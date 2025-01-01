Colour Confidence Grey Balance Board GC-1890 серая карта

Арт. DAN-1703

Вспышка Godox V350O Kit предназначена для работы со всеми современными камерами системы Olympus/Panasonic.

Модель имеет множество функций, встроенных в устройство таких как HSS, стробоскопическую вспышку, синхронизацию по первой и второй шторке и быстрое время цикла от 0,1 до 1,7 секунд. Модель изготовлена с учетом требований, которые предъявляются к приборам с активной эксплуатацией при работе на выезде.



