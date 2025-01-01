images
Colour Confidence Grey Balance Board GC-1890 серая карта

Color Confidence
Артикул: NVF-5693

Colour Confidence Grey Balance Board GC-1890 – стандартная калиброванная нейтральная тестовая мишень, которая позволяет свести к минимуму все неточности при правильном определении экспозиции.

Описание

Color Confidence Grey Balance Board GC-1890 устойчива к выцветанию. Используется для построения нейтрального баланса белого. Серое поле отражает 18% света, что делает модель также полезной и при настройке экспозиции. Карта складывается в компактную упаковку и идеально подходит для съемки на выезде.

