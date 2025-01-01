images
Rekam UV 405-SMC2LC (S PRO SLIM UV+Protection) светофильтр ультрафиолетовый
Rekam UV 405-SMC2LC (S PRO SLIM UV+Protection) светофильтр ультрафиолетовый

Rekam UV 405-SMC2LC (S PRO SLIM UV+Protection) светофильтр ультрафиолетовый

Rekam
Артикул: OLE-1948

Rekam UV 405-SMC2LC (S PRO SLIM UV+Protection) светофильтр ультрафиолетовый

Ультрафиолетовый светофильтр с многослойным просветлением диаметром 40,5 мм блокирует ультрафиолетовое излучение при съёмке ярким солнечным днём, тем самым не допуская снижения контрастности снимка и появлению голубого оттенка на горизонте. Кроме этого, он надежно защищает переднюю линзу объектива от грязи, пыли, брызг, песка, царапин и отпечатков пальцев.

Описание

Изготовлен из оптически чистого стекла, покрытого специальным двухслойным составом, которое снижает потери света при отражении от поверхности фильтра, не допускает сильного преломления лучей, искажения геометрических размеров объектов или цветовых сдвигов. Оправа фильтра оснащена специальным антибликовым покрытием.

Характеристики:

  • Диаметр 40,5 мм
  • Тип фильтра ультрафиолетовый/защитный
  • Материал - оптическое стекло
  • Вес 34 гр

