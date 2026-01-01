images
images
Rekam CPL 72-SMC16LC (Z PRO SLIM MC+CPL) светофильтр круговой поляризации
Rekam
Артикул: OLE-1945

Циркулярный поляризационный светофильтр c многослойным просветлением диаметром 72 мм предназначен для уменьшения бликов и отражений от воды и других поверхностей, усиления цветов и уменьшения контраста между землей и небом. Также светофильтр сокращает количество света, попадающего на матрицу фотоаппарата на 1-3 ступени. Кроме этого, он надежно защищает переднюю линзу объектива от грязи, пыли, брызг, песка, царапин и отпечатков пальцев.

Описание

Изготовлен из оптически чистого стекла, покрытого специальным составом в 16 слоев, которое снижает потери света при отражении от поверхности фильтра, не допускает сильного преломления лучей, искажения геометрических размеров объектов или цветовых сдвигов. Оправа фильтра оснащена специальным антибликовым покрытием. Ультратонкий профиль

Характеристики:

  • Диаметр 72 мм
  • Тип фильтра циркулярный поляризационный
  • Материал - оптическое стекло
  • Вес 74 гр

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера