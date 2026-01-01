images
Phottix VND Variable Filter (45114) фильтр нейтрально серый регулируемый 62 мм

Phottix VND Variable Filter (45114) фильтр нейтрально серый регулируемый 62 мм

Phottix
Артикул: NVF-5214

Phottix VND Variable Filter – фильтр нейтрально серый, регулируемый.

Благодаря фильтру можно управлять освещенностью от 2 до 8 стопов. Он крепится как обычный фильтр для объективов. Диаметр, мм – 62.

Описание

С данной моделью фильтры вы имеете возможность изменять нейтральную плотность в соответствии с изменениями погодных условий. Данный фильтр произведен на базе высококачественной оптики, изготовленной в Германии. Фильтр как нельзя лучше подходит для минимизации виньетирования.

С фильтром Phottix VND значительно упрощена фокусировка. Все, что нужно – уменьшить значение фильтра и вернуть его в прежнее положение после фокусировки. Это гораздо удобнее, чем снимать фильтр с объектива, а затем устанавливать его обратно.

