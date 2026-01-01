Phottix Pro-Grade PM-C Ultra Slim 1 мм UV фильтр ультрафиолетовый с многослойным покрытием 67 мм

Артикул: NVF-5234

Phottix Pro-Grade PMC Ultra Slim 1 мм UV – ультратонкий поляризационный светофильтр с многослойным покрытием. С его помощью можно уменьшить блики на металле и стекле, а также воде и других полированных поверхностях с высокими отражающими свойствами. Диаметр, мм – 67.