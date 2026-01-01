images
Phottix Pro-Grade PM-C Ultra Slim 1 мм UV фильтр ультрафиолетовый с многослойным покрытием 67 мм

Phottix Pro-Grade PM-C Ultra Slim 1 мм UV фильтр ультрафиолетовый с многослойным покрытием 67 мм

Phottix
Артикул: NVF-5234

Phottix Pro-Grade PMC Ultra Slim 1 мм UV – ультратонкий поляризационный светофильтр с многослойным покрытием. С его помощью можно уменьшить блики на металле и стекле, а также воде и других полированных поверхностях с высокими отражающими свойствами. Диаметр, мм – 67.

Описание

Phottix Pro-Grade PM-C Ultra Slim 1 мм UV фильтр ультрафиолетовый с многослойным покрытием 67 мм

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Диана Арбус
Диана Арбус
Как сжимать видео. Про битрейт просто
Как сжимать видео. Про битрейт просто
Студийное освещение для составных снимков
Студийное освещение для составных снимков
Настройка стедикама Golle Micro для экшен-камеры
Настройка стедикама Golle Micro для экшен-камеры
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера