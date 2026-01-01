images
Phottix Premium Series C-PL Slim PRO Digital фильтр поляризационный 52 мм

Phottix
Артикул: NVF-5227

Phottix Premium Series C-PL Slim PRO Digital – поляризационный светофильтр циркулярный. С его помощью можно увеличить контрастность и насыщенность изображения без изменения цветового баланса, а также уменьшить блики на металле и стекле, а также воде и других полированных поверхностях с высокими отражающими свойствами. Диаметр, мм – 52.

