Phottix CPL-MC Slim (43473) фильтр поляризационный 58 мм

Арт. NVF-2892

Grifon LED-48 – кольцевой осветитель. Может использоваться для съемки на очень близком расстоянии, в частности, в клинической стоматологической фотографии. При изменении мощности цветовая температура остается стабильной – около 5500 К. Свет может использоваться непрерывно до 1,5 часов. В комплекте идут переходные кольца 49 мм, 52 мм, 55 мм, 58 мм, 62 мм, 67 мм.