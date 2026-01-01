images
Phottix CPL-MC Slim (43473) фильтр поляризационный 58 мм

Phottix CPL-MC Slim (43473) фильтр поляризационный 58 мм

Phottix
Артикул: NVF-5221

Phottix CPL-MC Slim – поляризационный фильтр. Изготовлен из кварцевого стекла, имеет многослойное покрытие, надевается на объектив фотокамеры и предназначен для удаления бликов на металле и стекле, а также воде и других полированных поверхностях с высокими отражающими свойствами. Диаметр, мм – 58.

Описание

Фильтры типа CPL применяются для усиления насыщенности и контраста изображений, включая синее небо или облака. Данный фильтр оптимизирован для применения с цифровыми фотокамерами SLR.

Ошибка

Ваша корзина

