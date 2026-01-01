Phottix CPL-MC Slim (43473) фильтр поляризационный 58 мм

Avenger E600C – стальной адаптер 5/8 дюймов (16 мм) для установки зажимов Grip Heads и Super Clamp (SUPER CLAMP ADAPTERS).
Phottix CPL-MC Slim – поляризационный фильтр. Изготовлен из кварцевого стекла, имеет многослойное покрытие, надевается на объектив фотокамеры и предназначен для удаления бликов на металле и стекле, а также воде и других полированных поверхностях с высокими отражающими свойствами. Диаметр, мм – 58.
Фильтры типа CPL применяются для усиления насыщенности и контраста изображений, включая синее небо или облака. Данный фильтр оптимизирован для применения с цифровыми фотокамерами SLR.
