B+W (1073160) F-Pro 103 ND MRC нейтрально-серый фильтр плотности 0.9 для объектива 82 мм

Описание

Фильтр сделан из высококачественного стекла Schott в профессиональной латунной оправе F-Pro, имеет MRC – мультизащитное просветление, которое противостоит пыли, влаге и другим факторам загрязнения.

Внимание! Нельзя использовать ND фильтр для наблюдения за солнцем! ND фильтр пропускает УФ И ИК лучи, поэтому есть риск испортить зрение.