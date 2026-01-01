images
B+W (1073160) F-Pro 103 ND MRC нейтрально-серый фильтр плотности 0.9 для объектива 82 мм

B+W
Артикул: NVF-5525

B+W F-Pro 103 ND MRC нейтрально-серый – фильтр плотности 0.9 для объектива 82 мм. Фильтр обладает возможностью понижения уровня света на 3 стопа диафрагмы (фактор фильтра 8x) и применяется для уменьшения количества поступающего света.

Описание

Фильтр сделан из высококачественного стекла Schott в профессиональной латунной оправе F-Pro, имеет MRC – мультизащитное просветление, которое противостоит пыли, влаге и другим факторам загрязнения.

Внимание! Нельзя использовать ND фильтр для наблюдения за солнцем! ND фильтр пропускает УФ И ИК лучи, поэтому есть риск испортить зрение.

